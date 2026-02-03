ATD świętuje 80 lat i sięga po Różewicza

Różewicz w swoim tekście używa symbolu monstrualnego śmietnika, by ukazać zniszczenia współczesnego świata przez konsumpcjonizm i powierzchowność. W adaptacji ATD akcja dramatu przeniesiona została do teatralnej garderoby, gdzie sześć aktorek dyskutuje z młodym aktorem o płodności, kobiecości, ekologii, wojnie, a także o sprawach trywialnych i codziennych.

Spektakl, choć powstał wiele lat temu, wciąż pozostaje aktualny, poruszając tematy wyczerpania zasobów, chaosu dziejowego, bezsensowności wojny i potrzeby powrotu do natury. Przedstawienie prowokuje do wielorakich odczytań: świat ukazany na scenie można interpretować jako wytwór udręczonej psychiki bohaterki lub jako bilans upadku współczesnej kultury.

Reżyserią zajęli się Aneta Adamska-Szukała i Maciej Szukała, adaptację tekstu przygotowała Aneta Adamska-Szukała. W spektaklu występują: Małgorzata Grudzień, Maria Łojek, Katarzyna Kłosowicz, Ewa Krukowska, Elżbieta Pikus, Anna Płecha, Maria Trzeciak, Lila Wojciak, Katarzyna Wołoszyn, Leszek Baran, Kamil Kawiński i Stanisław Tunia. Scenografię przygotowali Maciej Szukała i Arkadiusz Tonderys, a kostiumy stworzyła Ewa Kusińska.

Premiera spektaklu odbędzie się 16 lutego 2026 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Bilety w cenie 15 zł dostępne są online na stronie www.mdkstalowawola.pl oraz stacjonarnie w kasie MDK.