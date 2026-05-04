„Artystki ze stalową wolą” - muzyczne zwieńczenie majówki w Stalowej Woli

Wieczór 3 maja w Stalowej Woli zakończył tegoroczną majówkę w wyjątkowy sposób - koncertem, który połączył muzykę symfoniczną z lokalną dumą i artystycznymi wyróżnieniami.

Karolina Kusińska

W ramach wydarzeń pod hasłem „Artystki ze stalową wolą” publiczność mogła usłyszeć występ Cavatina Philharmonic Orchestra - jednej z najbardziej cenionych orkiestr w kraju. Za pulpitem dyrygenckim stanęła Ewa Strusińska, związana ze Stalową Wolą artystka o międzynarodowej karierze.

Koncert miał również młodzieńczy akcent - na scenie wystąpił skrzypek Adam Suska, którego interpretacje spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności.

W trakcie wydarzenia nie zabrakło momentów oficjalnych. Ewa Strusińska została uhonorowana medalem „Zasłużona dla Kultury Polskiej”, wręczonym przez I wicewojewodę podkarpackiego Wiesław Buż.

Głos zabrali także przedstawiciele samorządu. Zastępca prezydenta Monika Pachacz-Świederska przekazała artystce grawerton przygotowany przez władze miasta - prezydenta Lucjusza Nadbereżnego oraz przewodniczącą Rady Miejskiej Agatę Krzek.

Wyróżnienie zawierało podziękowania za promocję miasta i wkład w jego kulturalny wizerunek. Podkreślono w nim, że sukcesy dyrygentki są „inspiracją dla kolejnych pokoleń mieszkańców” oraz dowodem na to, że konsekwencja i talent mogą mieć swoje źródło w Stalowej Woli.

Symboliczny wymiar wydarzenia dopełnił gest przedstawicieli Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli - dyrektora Marka Gruchote oraz zastępcę Kamilę Piech, którzy wręczyli artystce Lasowiackie Serce - znak związany z regionem i jego tradycją.

W majowym miesięczniku "Sztafeta" dostępny jest wywiad Joanny Rybak z Ewą Strusińską - "Maestra Ewa Strusińska - kobieta o stalowej woli". Zachęcamy do lektury!

Jakub Stefaniak z tanecznymi sukcesami na mistrzostwach Polski i świata
