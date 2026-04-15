„Artystki ze stalową wolą”. Majówka 2026 w Stalowej Woli

To także próba symbolicznego wyrównania proporcji - w przestrzeni miejskiej wciąż niewiele jest odniesień do kobiet, które zapisały się w historii miasta. Organizatorzy chcą więc nie tylko zaprosić mieszkańców na koncerty i spotkania, ale również skłonić do refleksji nad obecnością kobiet w lokalnej „infosferze”.
Program tegorocznej majówki jest wyjątkowo bogaty i różnorodny. Na scenach pojawią się uznane artystki, m.in. Grażyna Auguścik, Urszula Dudziak czy Magda Steczkowska. Publiczność będzie mogła zobaczyć również Maję Komorowską w ramach Krakowskiego Salonu Poezji, a także wziąć udział w spotkaniach z Ewą Woydyłło oraz Maciejem Makselonem.
Nie zabraknie wydarzeń muzycznych, teatralnych i edukacyjnych. W programie znalazły się koncerty, spektakle, warsztaty, wydarzenia sportowe i rodzinne, a także inicjatywy angażujące mieszkańców - jak rowerowa gra miejska czy tradycyjne dyktando.
Szczególne miejsce zajmują również lokalne artystki i zespoły, w tym twórczynie związane z Zespołem Pieśni i Tańca „Lasowiacy”, które współtworzą jubileuszowy koncert z okazji 70-lecia zespołu.
Motyw przewodni wydarzenia podkreślają także materiały graficzne inspirowane twórczością Hanny Szwemin-Pater - architektki, której projekty do dziś współtworzą przestrzeń miasta.
„Majówka w Stalowej Woli” rozpocznie się 26 kwietnia i potrwa do 3 maja. Wydarzenia odbywać się będą m.in. w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół”, przestrzeni miejskiej oraz innych lokalnych instytucjach.
To propozycja zarówno dla miłośników kultury wysokiej, jak i rodzin szukających atrakcyjnej formy spędzenia długiego weekendu w mieście.
PROGRAM MAJÓWKI 2026
26 kwietnia / godz. 18.00 – sala widowiskowa MDK
Grażyna Auguścik US Quintet – koncert
bilet: 70/ 50 zł
29 kwietnia / godz. 18.00 – sala widowiskowa MDK
„Zatracenie. Opowieść lasowiackich chłopek”
scenariusz i reżyseria: Monika Janik-Hussakowska
bilet: 50/ 30 zł
30 kwietnia / godz. 18.00 – sala widowiskowa MDK
Grzech Piotrowski Band feat. Urszula Dudziak – koncert
bilet: 70/ 50 zł
1 maja
10.00 – Ciemny Kąt
XIX Stalowowolski Rowerowy Cross Country o Puchar Prezydenta Miasta Stalowej Woli
(regulamin i zapisy: mdkstalowawola.pl)
12.00 – RDK „Sokół”
XXII Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli
„Jaka dziwna to rzecz – wiersz” – utwory Urszuli Kozioł
scenariusz: Maria Topczewska
czytają: Maja Komorowska, Modest Ruciński
fortepian: Piotr Stopa
bilet: 30 zł
15.00 – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17
VII Historiada – Test Wiedzy o Regionie Stalowowolskim / Quizspotter
(informacje i zapisy: muzeum.stalowawola.pl)
16.00 – Rynek w Rozwadowie
Orkiestra Dęta MDK – koncert
18.00 – sala widowiskowa
„Pokolenie za pokoleniem. Lasowianki ze stalową wolą” – koncert inaugurujący obchody 70-lecia ZPiT Lasowiacy im. Ignacego Wachowiaka
przygotowanie koncertu: Magdalena Sikora-Bucior, Aleksandra Kopp, Kateryna Serediuk
wstęp za zaproszeniami / bezpłatne zaproszenia do odbioru w sekretariacie MDK
2 maja
12.00 – Dom Rzemiosła, ul. Hutnicza 8
Projekty Hanny Szwemin-Pater z lat 50. – spacer architektoniczny ze Sławomirem Mączką
16.00 – RDK „Sokół”
Jak dbać o własne szczęście – spotkanie on-line z dr Ewą Woydyłło
18.00 – sala widowiskowa MDK
Magda Steczkowska z zespołem oraz Studio Wokalne Joanny Herdzik-Kucy – koncert
bilet: 30 zł
3 maja
11.00 – RDK „Sokół”
„Piękna młynareczka” – spektakl Teatru Lalkowego „Przytulanka”
scenariusz i reżyseria: Janina Wań
bilet: 15 zł
11.00 – Aula Politechniki Rzeszowskiej, ul. Kwiatkowskiego 4
XVIII Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki”
12.00 – Taras MDK
„Zza siedmiu ulic” – miejska gra rowerowa
(informacje i zapisy: mdkstalowawola.pl)
16.00 – RDK „Sokół”
„Co się dzieje z polszczyzną” – spotkanie z Maciejem Makselonem – polonistą, redaktorem literackim
Po spotkaniu ogłoszenie Wyników XVIII Stalowowolskiego Dyktanda „Gżegżółki”
18.00 – sala widowiskowa
„Romantyczny temperament” – koncert w wykonaniu Cavatina Philharmonic Orchestra pod dyr. Ewy Strusińskiej
Adam Suska – skrzypce
bilet: 120/ 90 zł
