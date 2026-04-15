„Artystki ze stalową wolą”. Majówka 2026 w Stalowej Woli

To także próba symbolicznego wyrównania proporcji - w przestrzeni miejskiej wciąż niewiele jest odniesień do kobiet, które zapisały się w historii miasta. Organizatorzy chcą więc nie tylko zaprosić mieszkańców na koncerty i spotkania, ale również skłonić do refleksji nad obecnością kobiet w lokalnej „infosferze”.

Program tegorocznej majówki jest wyjątkowo bogaty i różnorodny. Na scenach pojawią się uznane artystki, m.in. Grażyna Auguścik, Urszula Dudziak czy Magda Steczkowska. Publiczność będzie mogła zobaczyć również Maję Komorowską w ramach Krakowskiego Salonu Poezji, a także wziąć udział w spotkaniach z Ewą Woydyłło oraz Maciejem Makselonem.

Nie zabraknie wydarzeń muzycznych, teatralnych i edukacyjnych. W programie znalazły się koncerty, spektakle, warsztaty, wydarzenia sportowe i rodzinne, a także inicjatywy angażujące mieszkańców - jak rowerowa gra miejska czy tradycyjne dyktando.

Szczególne miejsce zajmują również lokalne artystki i zespoły, w tym twórczynie związane z Zespołem Pieśni i Tańca „Lasowiacy”, które współtworzą jubileuszowy koncert z okazji 70-lecia zespołu.

Motyw przewodni wydarzenia podkreślają także materiały graficzne inspirowane twórczością Hanny Szwemin-Pater - architektki, której projekty do dziś współtworzą przestrzeń miasta.

„Majówka w Stalowej Woli” rozpocznie się 26 kwietnia i potrwa do 3 maja. Wydarzenia odbywać się będą m.in. w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół”, przestrzeni miejskiej oraz innych lokalnych instytucjach.

To propozycja zarówno dla miłośników kultury wysokiej, jak i rodzin szukających atrakcyjnej formy spędzenia długiego weekendu w mieście.

PROGRAM MAJÓWKI 2026

26 kwietnia / godz. 18.00 – sala widowiskowa MDK

Grażyna Auguścik US Quintet – koncert

bilet: 70/ 50 zł

29 kwietnia / godz. 18.00 – sala widowiskowa MDK

„Zatracenie. Opowieść lasowiackich chłopek”

scenariusz i reżyseria: Monika Janik-Hussakowska

bilet: 50/ 30 zł

30 kwietnia / godz. 18.00 – sala widowiskowa MDK

Grzech Piotrowski Band feat. Urszula Dudziak – koncert

bilet: 70/ 50 zł

1 maja

10.00 – Ciemny Kąt

XIX Stalowowolski Rowerowy Cross Country o Puchar Prezydenta Miasta Stalowej Woli

(regulamin i zapisy: mdkstalowawola.pl)

12.00 – RDK „Sokół”

XXII Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli

„Jaka dziwna to rzecz – wiersz” – utwory Urszuli Kozioł

scenariusz: Maria Topczewska

czytają: Maja Komorowska, Modest Ruciński

fortepian: Piotr Stopa

bilet: 30 zł

15.00 – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17

VII Historiada – Test Wiedzy o Regionie Stalowowolskim / Quizspotter

(informacje i zapisy: muzeum.stalowawola.pl)

16.00 – Rynek w Rozwadowie

Orkiestra Dęta MDK – koncert

18.00 – sala widowiskowa

„Pokolenie za pokoleniem. Lasowianki ze stalową wolą” – koncert inaugurujący obchody 70-lecia ZPiT Lasowiacy im. Ignacego Wachowiaka

przygotowanie koncertu: Magdalena Sikora-Bucior, Aleksandra Kopp, Kateryna Serediuk

wstęp za zaproszeniami / bezpłatne zaproszenia do odbioru w sekretariacie MDK

2 maja

12.00 – Dom Rzemiosła, ul. Hutnicza 8

Projekty Hanny Szwemin-Pater z lat 50. – spacer architektoniczny ze Sławomirem Mączką

16.00 – RDK „Sokół”

Jak dbać o własne szczęście – spotkanie on-line z dr Ewą Woydyłło

18.00 – sala widowiskowa MDK

Magda Steczkowska z zespołem oraz Studio Wokalne Joanny Herdzik-Kucy – koncert

bilet: 30 zł

3 maja

11.00 – RDK „Sokół”

„Piękna młynareczka” – spektakl Teatru Lalkowego „Przytulanka”

scenariusz i reżyseria: Janina Wań

bilet: 15 zł

11.00 – Aula Politechniki Rzeszowskiej, ul. Kwiatkowskiego 4

XVIII Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki”

12.00 – Taras MDK

„Zza siedmiu ulic” – miejska gra rowerowa

(informacje i zapisy: mdkstalowawola.pl)

16.00 – RDK „Sokół”

„Co się dzieje z polszczyzną” – spotkanie z Maciejem Makselonem – polonistą, redaktorem literackim

Po spotkaniu ogłoszenie Wyników XVIII Stalowowolskiego Dyktanda „Gżegżółki”

18.00 – sala widowiskowa

„Romantyczny temperament” – koncert w wykonaniu Cavatina Philharmonic Orchestra pod dyr. Ewy Strusińskiej

Adam Suska – skrzypce

bilet: 120/ 90 zł