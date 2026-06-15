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Stalowa Wola 15 czerwca 2026

Artur Kosznicki nowym trenerem Stali Stalowa Wola?

Po rozstaniu z Dariuszem Kantorem władze Stali Stalowa Wola wciąż nie ogłosiły nazwiska nowego szkoleniowca. Według informacji pojawiających się w mediach oraz sygnałów płynących z dobrze poinformowanych źródeł, jednym z głównych kandydatów do objęcia zielono-czarnych ma być Artur Kosznicki. 33-letni trener w minionym sezonie prowadził Olimpię Grudziądz, z którą zakończył rozgrywki na trzecim miejscu i awansował do baraży o I ligę. Droga do awansu zakończyła się jednak na półfinale, po porażce z...

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Kosznicki od kilku lat związany jest z Olimpią Grudziądz. W przeszłości pracował również w Cartusii Kartuzy, a w sztabie Olimpii pełnił funkcję asystenta m.in. Grzegorza Nicińskiego, Mariusza Pawlaka i Dominika Czajki. Funkcję pierwszego trenera objął w marcu 2025 roku. W 52 spotkaniach prowadzony przez niego zespół osiągał średnią 1,85 punktu na mecz.

Nieoficjalnie mówi się również, że wraz z Arturem Kosznickim do Stalowej Woli mógłby trafić jego dotychczasowy współpracownik Marek Zieńczuk. Były reprezentant Polski i były piłkarz m.in. Wisły Kraków - z którą trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Polski - Amiki Wronki oraz Ruchu Chorzów pełnił funkcję asystenta szkoleniowca w Olimpii Grudziądz.

Na ten moment klub nie potwierdza tych doniesień. Pozostaje więc czekać na oficjalny komunikat Stali Stalowa Wola dotyczący obsady stanowiska trenera pierwszego zespołu i innych zmian w sztabie szkoleniowym.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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Aktualna ocena:  5.0

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