Artur Kosznicki nowym trenerem Stali Stalowa Wola?

Kosznicki od kilku lat związany jest z Olimpią Grudziądz. W przeszłości pracował również w Cartusii Kartuzy, a w sztabie Olimpii pełnił funkcję asystenta m.in. Grzegorza Nicińskiego, Mariusza Pawlaka i Dominika Czajki. Funkcję pierwszego trenera objął w marcu 2025 roku. W 52 spotkaniach prowadzony przez niego zespół osiągał średnią 1,85 punktu na mecz.

Nieoficjalnie mówi się również, że wraz z Arturem Kosznickim do Stalowej Woli mógłby trafić jego dotychczasowy współpracownik Marek Zieńczuk. Były reprezentant Polski i były piłkarz m.in. Wisły Kraków - z którą trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Polski - Amiki Wronki oraz Ruchu Chorzów pełnił funkcję asystenta szkoleniowca w Olimpii Grudziądz.

Na ten moment klub nie potwierdza tych doniesień. Pozostaje więc czekać na oficjalny komunikat Stali Stalowa Wola dotyczący obsady stanowiska trenera pierwszego zespołu i innych zmian w sztabie szkoleniowym.