Arsen Naslyan ze srebrem 17. Mistrzostw MMA w Gliwicach

W pierwszej walce stalowowolanin pokonał przez poddanie Szymona Borowika (Contender Kamienna Góra), następnie - także przed czasem i także przez poddanie - wygrał z Rostyslav Synytsynem (Academia Gorila Warszawa), a w półfinale nie dał szans Volodymirowi Andrejevskiemu (niezrzeszony), zwyciężył przez TKO. W finale przegrał decyzją sędziów z Sebastianem Nowickim (MULK Junior Dzierżoniów).

Dla Naslyana nie jest to pierwszy sukces w sportach walki. W przeszłości reprezentował FightSport Stalowa Wola i był wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski w brazylijskim jiu-jitsu w kategoriach młodzieżowych. Pięć lat temu zdobył również tytuł mistrza Europy Amatorskiego MMA w kategorii junior do 61 kg.

W 2026 roku Naslyan rozpoczął także starty w boksie. Reprezentuje Stal Stalowa Wola Boxing Team. W połowie września podczas Międzynarodowego Pucharu Karpat w Rzeszowie wygrał jednogłośnie na punkty z Dominikiem Boberem z Magic Boxing Brzesko.

17. Mistrzostwa MMA w Gliwicach zgromadziły blisko 800 zawodników. Kolejną imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie AMMA Polska będą 18. Mistrzostwa MMA, zaplanowane na 12 grudnia w Łodzi.