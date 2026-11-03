Arsen Naslyan zawalczy w mistrzostwach świata w Baku

W ubiegłym roku, stalowowolanin reprezentował Polskę podczas mistrzostw świata AMMA UWW w Serbii. Odpadł z rywalizacji po porażce z Mateją Dravinacem z Chorwacji - brązowym medalistą tych mistrzostw.

Listopadowy start w Baku będzie więc dla Arsena Naslyana kolejną okazją do zaprezentowania umiejętności na światowej arenie i powiększenia swojego sportowego dorobku. Naslyan stanie do rywalizacji w kategorii do 66 kg. O powołaniu Arsena Naslyana do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w stolicy Azerbejdżanu poinformowała federacja Pankration Polska.