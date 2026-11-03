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Mocne trio ze Stalowej Woli! Od lewej: Beniamin Zarzeczny (trener Stali Boxing Team), Arsen Naslyan (brązowy medalista ME AMMA UWW) i Michał Sołowiej (mistrz Europy IMMAF)
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Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów Jarocin 3 listopada 2026

Arsen Naslyan zawalczy w mistrzostwach świata w Baku

26 listopada rozpoczynają się w Baku Mistrzostwa Świata w Amatorskim MMA (AMMA) i Pankrationie. W składzie reprezentacji Polski znalazł się Arsen Naslyan ze Stalowej Woli. Końcem maja tego roku były zawodnik Kaito a później FightSports Stalowa Wola, obecnie Stali Stalowa Wola Boxing Team wywalczył brązowy medal w kategorii do 66 kg w Mistrzostwach Europy AMMA UWW w Erywaniu, a w Mistrzostwach Polski MMA w Gliwicach zdobył medal srebrny srebrny.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W ubiegłym roku, stalowowolanin reprezentował Polskę podczas mistrzostw świata AMMA UWW w Serbii. Odpadł z rywalizacji po porażce z Mateją Dravinacem z Chorwacji - brązowym medalistą tych mistrzostw.

Listopadowy start w Baku będzie więc dla Arsena Naslyana kolejną okazją do zaprezentowania umiejętności na światowej arenie i powiększenia swojego sportowego dorobku. Naslyan stanie do rywalizacji w kategorii do 66 kg. O powołaniu Arsena Naslyana do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w stolicy Azerbejdżanu poinformowała federacja Pankration Polska.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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