„Arka Noego” na scenie Teatru Na Moście

Twórcy spektaklu zastanawiają się, jak mogło wyglądać życie na Arce, gdzie w jednym miejscu spotkały się różne charaktery i temperamenty. Na scenie nie zabraknie emocji – od radości po napięcia i trudne momenty, które mogą przypominać codzienne relacje. Całości towarzyszy jednak motyw nadziei i oczekiwania na dotarcie do „nowego lądu”.

Spektakl adresowany jest do widzów od 3. roku życia i stanowi propozycję dla całych rodzin, szczególnie na zakończenie roku szkolnego.

W przedstawieniu występują: Stefan Kochan, Wiktoria Małkowicz, Sara Pawłowska, Józef Pawłowski, Stanisław Skrzypek, Lila Strusińska i Karol Tonderys. Reżyseruje Katarzyna Pawłowska, za światło odpowiada Mariusz Zarzeczny, a dźwięk Mariusz Dul.

Premiera odbędzie się 22 czerwca, a kolejne pokazy zaplanowano na 23 czerwca o godz. 17.30 w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół”. Bilety w cenie 15 zł dostępne są online oraz w kasie RDK „Sokół” w dniu wydarzenia.