Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Stalowa Wola 15 czerwca 2026

„Arka Noego” na scenie Teatru Na Moście

Teatr Na Moście zaprasza na drugą premierę w sezonie. Tym razem młodszy zespół teatralny przygotował własną interpretację „Arki Noego”, inspirowaną biblijnym motywem oraz poezją m.in. ks. Jana Twardowskiego, Marcina Brykczyńskiego, Ewy Szelburg-Zarembiny, Michała Rusinka i Anny Świrszczyńskiej.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Twórcy spektaklu zastanawiają się, jak mogło wyglądać życie na Arce, gdzie w jednym miejscu spotkały się różne charaktery i temperamenty. Na scenie nie zabraknie emocji – od radości po napięcia i trudne momenty, które mogą przypominać codzienne relacje. Całości towarzyszy jednak motyw nadziei i oczekiwania na dotarcie do „nowego lądu”.

Spektakl adresowany jest do widzów od 3. roku życia i stanowi propozycję dla całych rodzin, szczególnie na zakończenie roku szkolnego.

W przedstawieniu występują: Stefan Kochan, Wiktoria Małkowicz, Sara Pawłowska, Józef Pawłowski, Stanisław Skrzypek, Lila Strusińska i Karol Tonderys. Reżyseruje Katarzyna Pawłowska, za światło odpowiada Mariusz Zarzeczny, a dźwięk Mariusz Dul.

Premiera odbędzie się 22 czerwca, a kolejne pokazy zaplanowano na 23 czerwca o godz. 17.30 w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół”. Bilety w cenie 15 zł dostępne są online oraz w kasie RDK „Sokół” w dniu wydarzenia.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nie żyje Stanisław Łagowski
Stalowa Wola
Nie żyje Stanisław Łagowski
Artur Kosznicki nowym trenerem Stali Stalowa Wola?
Stalowa Wola
Artur Kosznicki nowym trenerem Stali Stalowa Wola?
Dariusz Kantor nie poprowadzi „Stalówki” w sezonie 2026/27
Stalowa Wola
Dariusz Kantor nie poprowadzi „Stalówki” w sezonie 2026/27
San pokonał Sannę, wyprzedził Rotundę i pierwszy wpłynął do A klasy!
Stalowa Wola
San pokonał Sannę, wyprzedził Rotundę i pierwszy wpłynął do A klasy!
Zamieszaj w ziołach! Rzemieślnicze warsztaty rodzinne w MDK
Stalowa Wola
Zamieszaj w ziołach! Rzemieślnicze warsztaty rodzinne w MDK
Sokół Nisko zakończył sezon wyżej niż przed rokiem
Stalowa Wola
Sokół Nisko zakończył sezon wyżej niż przed rokiem
Krzysztofa Faraś na podium Wyścigu Górskim Magura Małastowska
Stalowa Wola
Krzysztofa Faraś na podium Wyścigu Górskim Magura Małastowska
Prace na drodze Ulanów - Rudnik nad Sanem przekroczyły półmetek
Rudnik nad Sanem
Prace na drodze Ulanów - Rudnik nad Sanem przekroczyły półmetek
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu