Arka Gdynia na pożegnanie z Betclic 1 ligą

Niestety, będzie to także ostatni mecz naszej drużyny na zapleczu Ekstraklasy. Czy uda się stalowcom choć trochę zrehabilitować za kompromitujące występy w dwóch ostatnich meczach, z Wisłą Kraków i Zniczem Pruszków, przegranych po 0:5? Na to kibice „zielono-czarnych” liczą.

Arka przyjedzie do Stalowej Woli jako lider, który ma punkt przewagi nad Bruk-Betem. Obydwie drużyny wywalczyły już awans bezpośredni do Ekstraklasy. Jeżeli o coś walczą, jedni i drudzy, to tylko i wyłącznie o to, która wejdzie z pierwszego, a która z drugiego miejsca.

Jesienią Stal spotkała się z Arką dwukrotnie i dwukrotnie schodziła z murawy pokonana. W Gdyni w meczu o ligowe punkty przegrała 1:5, mimo że od 22. minuty prowadziła 1:0 (Sebastian Strózik). Trzy gole strzelił naszej drużynie Karol Czubak, który został zimą sprzedany za 700 tys. euro do belgijskiego KV Kortrijk. Jego nowy zespół zajął przedostatnie miejsce w Jupiter Pro League i został zdegradowany, a Czubak wystąpił w 8 meczach, bez zdobyczy bramkowej.

Po raz drugi Stal zmierzyła się jesienią z Arką w I rundzie Pucharu Polski. W podstawowym czasie gry był remis 1:1 (Svec - Czabak). W dogrywce oba zespoły także zdobyły po jednej bramce: Tavares - Navarro. O awansie do II rundy zadecydowały rzuty karne. Lepiej egzekwowali je arkowcy. Wygrali konkurs „jedenastek” 3:2.

Mecz poprowadzi Szymon Łężny z Kluczborka. W tym sezonie był rozjemca w dwóch meczach Stali, z Pogonią Siedlce w Stalowej Woli (1:3) i w Łęcznej z Górnikiem (0:2).

Spotkanie Stal - Arka transmitowane będzie live na www.sport.tv.pl