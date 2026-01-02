Areszt dla podejrzanego o rozbój

Do zdarzenia doszło w sobotę, 21 lutego, w jednym z prywatnych domów na terenie powiatu stalowowolskiego. Dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie o pobiciu oraz kradzieży pieniędzy. Na miejsce natychmiast skierowano patrol.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że między dwoma znającymi się mężczyznami doszło do sprzeczki, w trakcie której 40-latek miał kilkakrotnie uderzyć pokrzywdzonego w twarz. Następnie - według relacji poszkodowanego - napastnik wyciągnął z kieszeni jego kurtki telefon komórkowy oraz gotówkę.

Policjanci jeszcze tego samego dnia podjęli czynności, które doprowadziły do zatrzymania podejrzewanego o ten czyn mieszkańca powiatu. 40-latek usłyszał zarzut rozboju.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. Śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.