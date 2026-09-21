Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Stalowa Wola 21 września 2026

Arczewski numer 20. Czy tak zaczyna się nowy rozdział Stali ?

– Mam nadzieję, że choć częściowo zrehabilitowaliśmy się za to, co wydarzyło się w Nowym Targu. Wtedy to był blamaż, dla nas bardzo bolesna lekcja i wiele rzeczy musieliśmy poukładać na nowo. Dzisiaj zobaczyłem jednak zespół, który pokazał charakter, determinację i wolę walki. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem czegoś nowego i że właśnie dzisiaj narodził się zalążek drużyny, którą chcemy budować – mówił po wygranym meczu Stali z Resovią nowy trener „Stalówki” Mariusz Arczewski.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

45-letni szkoleniowiec zastąpił kilka dni przed derbami Jarosława Skrobacza i już w debiucie odniósł prestiżowe zwycięstwo. Nie był to jednak dla niego spokojny wieczór. Ostatnie kilkanaście minut spotkania oglądał… z trybun. Sędzia Lewandowski odesłał go tam za krytykowanie jego decyzji.

Arczewski przed zatrudnieniem w Stali prowadził czwartoligową Moravię Morawica. Pracował tam od 1 lipca 2025 do 28 kwietnia 2026 roku. Został zwolniony po 26. kolejce, po serii czterech porażek. Moravica po barażach dostał się do III ligi. Wcześniej przez trzy lata związany był z Koroną Kielce. 31 lipca zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie, prowadząc kielczan w wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Po tygodniu ustąpił miejsca Jackowi Zielińskiemu.

Mariusz Arczewski jest 20. trenerem wpisanym do protokołu po meczu o ligowe punkty w historii Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola.

Najdłużej pracował Ireneusz Pietrzykowski – 707 dni (21 marca 2023 – 25 lutego 2025). Prowadził „Stalówkę” w 74 meczach, wywalczając z nią awans najpierw do drugiej, a rok później do pierwszej ligi. Na kolejnych miejscach pod względem długości pracy są: Szymon Szydełko – 432 dni (26 sierpnia 2019 – 31 października 2020) oraz Łukasz Surma – 362 dni (23 marca 2022 – 20 marca 2023).

A jak długo w Stali wytrzyma Mariusz Arczewski? Debiut pokazał, że nowy trener nie zamierza prosić o czas. Teraz musi go sobie wywalczyć.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Lasowiackie Serce w Obojnej. Za nami finał wyjątkowego projektu
Zaleszany
Lasowiackie Serce w Obojnej. Za nami finał wyjątkowego projektu
Małe sceny - Wielkie historie. Biblioteka zaprasza uczniów do konkursu plastycznego
Stalowa Wola
Małe sceny - Wielkie historie. Biblioteka zaprasza uczniów do konkursu plastycznego
Z kreatywnością za pan brat - Dzień Otwarty MAL
Stalowa Wola
Z kreatywnością za pan brat - Dzień Otwarty MAL
Naporowski strzela, Stal U19 wygrywa mecz za meczem
Stalowa Wola
Naporowski strzela, Stal U19 wygrywa mecz za meczem
Małe rączki, wielkie pomysły
Stalowa Wola
Małe rączki, wielkie pomysły
O rodzinie zapisanej w obrazach. Nowy cykl wykładów w Nisku
Nisko
O rodzinie zapisanej w obrazach. Nowy cykl wykładów w Nisku
Bolesna inauguracja. Katem Stali jej… wychowanek
Stalowa Wola
Bolesna inauguracja. Katem Stali jej… wychowanek
Stalowa Wola świętuje. Stal lepsza od Resovii w derbach Podkarpacia
Stalowa Wola
Stalowa Wola świętuje. Stal lepsza od Resovii w derbach Podkarpacia
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu