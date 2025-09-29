Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
5.0 / 5
Stalowa Wola 29 września 2025

Aquapark powstanie w 26 miesięcy. Miasto wybrało wykonawcę

Stalowa Wola doczeka się jednego z najnowocześniejszych aquaparków w Polsce. Miasto rozstrzygnęło przetarg na budowę obiektu, który stanie się największą inwestycją rekreacyjną w historii miasta.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Kto wybuduje aquapark?
Przetarg wygrało konsorcjum firm TEXOM Sp. z o.o. i Grupa GRAND Sp. z o.o. Wartość kontraktu to 193,8 mln zł brutto. Budowa ma potrwać 26 miesięcy, a wykonawca udzielił pięcioletniej gwarancji.

- Czas starych basenów już minął. To spełnienie marzenia o wyjątkowym obiekcie, który będzie dumą Stalowej Woli - mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem - oferty były znacznie wyższe od budżetu miasta. Dopiero drugie postępowanie przyniosło satysfakcjonujący wynik.

Koszty i finansowanie
Ostatecznie udział miasta w kosztach wyniesie mniej niż 60 mln zł, dzięki dofinansowaniom zewnętrznym.

- Budowa aquaparku staje się faktem. To inwestycja, na którą nas stać - podkreśla prezydent.

Co znajdzie się w aquaparku?
Projekt przewiduje m.in.:

  • basen z falą, baseny rekreacyjne i witalne,

  • strefę dla dzieci z ogromnym statkiem i wodnym placem zabaw,

  • strefę saun z tarasami, gastronomię i strefę relaksu,

  • cztery nowoczesne zjeżdżalnie,

  • unikatową 11-metrową tubę do nurkowania – jedyną w Polsce,

  • basen konferencyjny z ekranem multimedialnym.

Aquapark ma być miejscem rekreacji, rozrywki, zdrowia i edukacji.

Wspólna inwestycja
Projekt realizowany jest w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola - Pysznica - Zaleszany, co umożliwiło zdobycie dodatkowych funduszy.

- Dzięki zaangażowaniu wielu osób powstanie obiekt, który odmieni jakość życia mieszkańców i zbuduje nową markę miasta - dodaje prezydent Nadbereżny.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

marek
2025-09-29 14:26:02
Proszę o informacje : gdzie będzie budowany ?
Odpowiedz
Portal Sztafeta.pl
2025-09-29 16:20:05
Nowoczesny Aquparak ma powstać na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Główne wejście do obiektu ma być od ul. Kwiatkowskiego. Tam zlokalizowane zostaną miejsca parkingowe.
Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Wojsko to nie koszt, ale inwestycja
Stalowa Wola
Wojsko to nie koszt, ale inwestycja
Lasowiacki Hufiec ZHP Stalowa Wola ma nową siedzibę
Stalowa Wola
Lasowiacki Hufiec ZHP Stalowa Wola ma nową siedzibę
Rozwadowskie ślady w „Lalce” Prusa? Kafejka Historyczna w bibliotece
Stalowa Wola
Rozwadowskie ślady w „Lalce” Prusa? Kafejka Historyczna w bibliotece
Tragedia w Turbi. 52-latek zginął na pasach
Zaleszany
Tragedia w Turbi. 52-latek zginął na pasach
Nowy członek zarządu Huty Stalowa Wola S.A.
Stalowa Wola
Nowy członek zarządu Huty Stalowa Wola S.A.
Tajemniczy balon spadł na pola w Kopkach. Interweniowała policja
Rudnik nad Sanem
Tajemniczy balon spadł na pola w Kopkach. Interweniowała policja
Radni podglądali efekty inwestycji drogowych w powiecie stalowowolskim
Stalowa Wola
Radni podglądali efekty inwestycji drogowych w powiecie stalowowolskim
Projektantka Ewa Zbaraszewska na Italian International Fashion Week
Projektantka Ewa Zbaraszewska na Italian International Fashion Week
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu