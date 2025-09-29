Aquapark powstanie w 26 miesięcy. Miasto wybrało wykonawcę

Kto wybuduje aquapark?
Przetarg wygrało konsorcjum firm TEXOM Sp. z o.o. i Grupa GRAND Sp. z o.o. Wartość kontraktu to 193,8 mln zł brutto. Budowa ma potrwać 26 miesięcy, a wykonawca udzielił pięcioletniej gwarancji.
- Czas starych basenów już minął. To spełnienie marzenia o wyjątkowym obiekcie, który będzie dumą Stalowej Woli - mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.
Pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem - oferty były znacznie wyższe od budżetu miasta. Dopiero drugie postępowanie przyniosło satysfakcjonujący wynik.
Koszty i finansowanie
Ostatecznie udział miasta w kosztach wyniesie mniej niż 60 mln zł, dzięki dofinansowaniom zewnętrznym.
- Budowa aquaparku staje się faktem. To inwestycja, na którą nas stać - podkreśla prezydent.
Co znajdzie się w aquaparku?
Projekt przewiduje m.in.:
-
basen z falą, baseny rekreacyjne i witalne,
-
strefę dla dzieci z ogromnym statkiem i wodnym placem zabaw,
-
strefę saun z tarasami, gastronomię i strefę relaksu,
-
cztery nowoczesne zjeżdżalnie,
-
unikatową 11-metrową tubę do nurkowania – jedyną w Polsce,
-
basen konferencyjny z ekranem multimedialnym.
Aquapark ma być miejscem rekreacji, rozrywki, zdrowia i edukacji.
Wspólna inwestycja
Projekt realizowany jest w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola - Pysznica - Zaleszany, co umożliwiło zdobycie dodatkowych funduszy.
- Dzięki zaangażowaniu wielu osób powstanie obiekt, który odmieni jakość życia mieszkańców i zbuduje nową markę miasta - dodaje prezydent Nadbereżny.
