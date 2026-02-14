Miesięcznik
Najlepsze zawodniczki w chodzie w kategorii K-40, pierwsza z lewej Anna Sojka (fot. Stalowowolski Klub Biegacza/Anna Sojka)
Stalowa Wola 14 lutego 2026

Anna Sojka wicemistrzynią Polski w chodzie na 3000 m

Równolegle z Halowymi Mistrzostwami Polski do lat 18 i 20 w Rzeszowie, w Kujawsko-Pomorskiej Arena Toruń odbywają się 35. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters oraz 9. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy. Do mistrzostw zgłosiło się 570. zawodniczek i zawodników, wśród nich kilkuosobowa reprezentacja Stalowowolskiego Klubu Biegacza.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Już w pierwszej konkurencji mistrzostw na podium stanęła zawodniczka SKB. W chodzie na 3000 m w kategorii wiekowej K-40 srebrny medal wywalczyła Anna Sojka (czas 18:24,56).  Pierwsza minęła linię mety Joanna Biernacka z RK Athletics warszawa (18:60,50), a brązowy medal trafił do jej koleżanki klubowej, Marty Stawarczyk (19:30,79).

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

