Już w pierwszej konkurencji mistrzostw na podium stanęła zawodniczka SKB. W chodzie na 3000 m w kategorii wiekowej K-40 srebrny medal wywalczyła Anna Sojka (czas 18:24,56). Pierwsza minęła linię mety Joanna Biernacka z RK Athletics warszawa (18:60,50), a brązowy medal trafił do jej koleżanki klubowej, Marty Stawarczyk (19:30,79).
Stalowa Wola 14 lutego 2026
Anna Sojka wicemistrzynią Polski w chodzie na 3000 m
Równolegle z Halowymi Mistrzostwami Polski do lat 18 i 20 w Rzeszowie, w Kujawsko-Pomorskiej Arena Toruń odbywają się 35. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters oraz 9. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy. Do mistrzostw zgłosiło się 570. zawodniczek i zawodników, wśród nich kilkuosobowa reprezentacja Stalowowolskiego Klubu Biegacza.
REKLAMA
Dziennikarz sportowy
Oceń artykuł:
Aktualna ocena: 0.0
Dziennikarz sportowy
Udostępnij artykuł:
Oceń artykuł:
Aktualna ocena: 0.0
Komentarze