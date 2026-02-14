14 lutego 2026

Anna Sojka wicemistrzynią Polski w chodzie na 3000 m

Równolegle z Halowymi Mistrzostwami Polski do lat 18 i 20 w Rzeszowie, w Kujawsko-Pomorskiej Arena Toruń odbywają się 35. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters oraz 9. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy. Do mistrzostw zgłosiło się 570. zawodniczek i zawodników, wśród nich kilkuosobowa reprezentacja Stalowowolskiego Klubu Biegacza.