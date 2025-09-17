Miesięcznik
Anna Seniuk w Stalowej Woli: wyjątkowy monodram „Księga ziół i nie tylko”

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na wyjątkowy spektakl! W środę, 24 września o godz. 19.00 w sali widowiskowej MDK widzowie będą mogli zobaczyć monodram „Księga ziół i nie tylko”, w wykonaniu wybitnej aktorki Anny Seniuk.

Spektakl, określany przez Seniuk jako „stand-up na siedząco”, powstał z jej inicjatywy i jest w pełni autorską wypowiedzią sceniczną. Aktorka opowiada w nim o swojej sześćdziesięcioletniej karierze artystycznej, a także dzieli się doświadczeniami życiowymi. To intymne spotkanie łączy w sobie humor, autoironię i refleksję nad tym, co najważniejsze – miłością, sztuką, samotnością i wiarą.

Inspiracją do powstania monodramu stała się „Księga ziół” węgierskiego prozaika Sándora Máraiego. Autor w swoich notatkach przedstawiał przemyślenia, refleksje i wskazówki, przypominając dawny zielnik – prosty, a jednocześnie pełen trafnych spostrzeżeń leczących duszę i serce. Seniuk wykorzystała tę formę jako punkt wyjścia do osobistej i poruszającej opowieści.

Spektakl wzbogacają poetyckie teksty najwybitniejszych polskich autorów, w tym Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Anny Świrszczyńskiej oraz ks. Jana Twardowskiego. W mistrzowskim wykonaniu Seniuk utwory te nabierają głębokiego, ludzkiego wymiaru, tworząc niezapomniane doświadczenie artystyczne.

Monodram wg prozy Sándora Máraiego

  • scenariusz, reżyseria, wykonanie – Anna Seniuk

  • tłumaczenie prozy Sándora Máraiego – Feliks Netz (Wydawnictwo Czytelnik, 2003)

O aktorce:

Anna Seniuk to znana aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, związana z Teatrem Narodowym w Warszawie. Jest profesorką Akademii Teatralnej w Warszawie i współpracowała z wybitnymi reżyserami, m.in. Kazimierzem Dejmkiem i Jerzym Jarockim. Seniuk została uhonorowana tytułem Mistrz Mowy Polskiej, Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodą im. Ireny Solskiej, a także wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem „Gloria Artis”.

Informacja o biletach na plakacie poniżej.

