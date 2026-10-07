Anita Stanisława Ryba z nagrodą im. Franciszka Kotuli

Laureatów tegorocznej nagrody poznaliśmy 29 września. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał ją za zaangażowanie na rzecz ochrony i popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz kultury ludowej regionu.

Jedną z trzech osób nagrodzonych w tym roku jest Anita Stanisława Ryba. Czytelnicy „Sztafety” znają ją także z naszych łamów. W swoich felietonach wraca do świata dawnych Lasowiaków - ich zwyczajów, obrzędów i codzienności, przypominając tradycje, które niegdyś były czymś naturalnym, a dziś często wymagają już odkrywania na nowo.

Od igły i nici do historii Lasowiaków

Z kulturą ludową Anita Ryba związana jest jednak przede wszystkim poprzez swoją codzienną pracę. Jest mistrzynią w zawodzie hafciarki i koronkarki, szyje i haftuje stroje lasowiackie oraz prowadzi warsztaty rękodzielnicze. Jest również prezeską Spółdzielni Socjalnej Łęgowianka w Bojanowie.

Jej zainteresowanie tradycyjnym strojem wykracza daleko poza samo szycie. Poszukuje dawnych wzorów, przygląda się zachowanym strojom i próbuje odtworzyć nie tylko ich wygląd, ale również sposób wykonania. Jak opowiadała w wywiadzie dla „Sztafety” z 2025 roku, dostępne opracowania etnograficzne nie zawsze odpowiadają na pytania, które pojawiają się, gdy trzeba rzeczywiście wziąć do ręki materiał, nożyczki i igłę.

Szczególnie ważne jest dla niej zachowanie bogactwa lasowiackiego haftu. To nie tylko najbardziej dziś rozpoznawalne lasowiackie serce, ale także ślimacznice, wilcze zęby, grzebyczki i wiele innych wzorów. Również kolory haftów nie były przypadkowe - mogły wiele powiedzieć o osobie, która nosiła dany strój.

W rozmowie ze „Sztafetą” Anita Ryba zwracała uwagę, że wiedza o wykonywaniu tradycyjnych strojów powinna zostać zachowana nie tylko w muzealnych gablotach czy opracowaniach, ale także w praktyce.

- Jestem w tej chwili chyba jedyną żyjącą osobą, która potrafi zrobić to „z głowy”. Zmierzę człowieka i wiem co i jak. Jak sobie to uświadomiłam, to pomyślałam, że muszę to szybko spisać - mówiła wówczas na łamach „Sztafety”.

Jej działalność to także przekazywanie tej wiedzy dalej. Prowadzi warsztaty rękodzielnicze, pracuje z seniorami i kołami gospodyń, uczy tradycyjnych technik, ale - jak sama przyznaje - podczas takich spotkań często również sama dowiaduje się czegoś od starszych mieszkanek regionu. Stoi też na czele grupy „Lasowiackie Hafciarki”, która przygotowuje wniosek o wpisanie haftu lasowiackiego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Nagrody zostaną wręczone w Kolbuszowej

Oprócz Anity Ryby laureatami Nagrody Województwa Podkarpackiego im. Franciszka Kotuli 2026 zostali Elżbieta Dudek-Młynarska w kategorii badacz/regionalista oraz Józef Lewkowicz w kategorii twórca kultury.

Wyróżnienia przyznano Elżbiecie Czachor w kategorii animator kultury ludowej oraz Janowi Dudziakowi w kategorii twórca kultury.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 8 października o godz. 10 w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Wydarzenie będzie częścią konferencji naukowej „Polsko-ukraińskie sąsiedztwo w perspektywie etnograficznej”.

A tych, którzy chcieliby lepiej poznać tegoroczną laureatkę i dowiedzieć się m.in., dlaczego marzyła kiedyś o zostaniu „artystką industrialną”, co można było wyczytać ze stroju Lasowiaczki i dlaczego tradycyjny strój niemal nie pozostawiał skrawków materiału, zachęcamy do lektury naszego wywiadu z 2025 roku „Chciałam być artystką industrialną”.