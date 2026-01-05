Anielskie Kolędowanie z sercem

Kolędowanie odbyło się w: kościele parafialnym w Spiach i kościele w Dzikowcu (gmina Dzikowiec), kościele parafialnym w Rudzie (gmina Bojanów), kościele parafialnym w Nowym Narcie (gmina Jeżowe).

Podczas mszy świętych, a także towarzyszących im zbiórek i kiermaszy noworocznych, uczestnicy mogli usłyszeć piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu Kapeli Pogwizdani, Kapeli Jaśki oraz zespołu KGW Łęgowianki z Burdzach. W trakcie całodniowego wydarzenia prowadzono także zbiórkę pieniędzy oraz sprzedaż domowych wypieków i gadżetów - cały dochód przeznaczono na dalszą budowę hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizatorów, partnerów, wolontariuszy, artystów i hojności darczyńców udało się zebrać 47 661,17 zł, które w całości zostaną przekazane Hospicyjnemu Domowi Aniołków w Skowierzynie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w akcję - za obecność, życzliwość i otwarte serca. To dzięki wspólnemu wysiłkowi Anielskie Kolędowanie stało się prawdziwym świadectwem solidarności i dobroci.

Fot. Paweł i Dorota Stec