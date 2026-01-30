Anielskie kolędowanie w Rozwadowie. Muzyka, tradycja i pomoc potrzebującym

Koncert w Rozwadowie jest częścią kilkudniowego cyklu kolędowych spotkań, których celem jest nie tylko wspólne muzykowanie, ale przede wszystkim wsparcie dalszej budowy Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie. Przez cały dzień, po każdej mszy świętej, prowadzone będą zbiórki oraz kiermasze noworoczne.

W niedzielę, 1 lutego, muzycy wystąpią również:

- o godz. 12.00 w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli–Rozwadowie,

- o godz. 16.00 w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Zaleszanach

- o godz. 17.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Baranowskiej,

- o godz. 18.00 w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Baranowie Sandomierskim

Kolejne koncerty odbędą się:

- 2 lutego (poniedziałek) o godz. 18.00 w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Grębowie,

- 8 lutego (niedziela) w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim, gdzie finałowi wydarzenia towarzyszyć będzie kiermasz noworoczny i zbiórka na rzecz hospicjum.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców Rozwadowa, Zaleszan, Woli Baranowskiej, Baranowa Sandomierskiego i całego regionu do udziału w „Anielskim Kolędowaniu”, podkreślając, że każda obecność i każda ofiara przybliża realizację ważnego dzieła, jakim jest Hospicyjny Dom Aniołków w Skowierzynie.