Anielskie Kolędowanie w regionie przyniosło realną pomoc dla hospicjum

Jak podkreślają organizatorzy, mróz nie przeszkodził w świętowaniu: „Kiedy śpiewa serce, zimno traci znaczenie”. Dzięki wspólnemu kolędowaniu i otwartym sercom uczestników udało się zebrać 63.091,15 zł oraz 20 euro.

Fundacja zaznacza, że nie są to tylko liczby: „To realne dobro, nadzieja i ciepło, które popłynęły dalej. To materiały budowlane dla Hospicyjnego Domu Aniołków”. Organizatorzy dziękują za każdy wyśpiewany tekst, pyszne słodkości, środki finansowe, każdy gest i każdą chwilę.

„Anielska magia dzieje się wtedy, gdy jesteśmy razem” - podsumowuje Fundacja, podkreślając wyjątkowy charakter wspólnego kolędowania.