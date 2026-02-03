Miesięcznik
Fot. Fundacja Z Serca Dla Serca
Stalowa Wola 3 lutego 2026

Anielskie Kolędowanie w regionie przyniosło realną pomoc dla hospicjum

Fundacja Z Serca Dla Serca, wspierająca budowę Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie, podsumowała serię koncertów „Anielskie Kolędowanie”. Wydarzenia odbyły się w Majdanie Królewskim, Stalowej Woli - Rozwadowie, Zaleszanach oraz Baranowie Sandomierskim.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak podkreślają organizatorzy, mróz nie przeszkodził w świętowaniu: „Kiedy śpiewa serce, zimno traci znaczenie”. Dzięki wspólnemu kolędowaniu i otwartym sercom uczestników udało się zebrać 63.091,15 zł oraz 20 euro.

Fundacja zaznacza, że nie są to tylko liczby: „To realne dobro, nadzieja i ciepło, które popłynęły dalej. To materiały budowlane dla Hospicyjnego Domu Aniołków”. Organizatorzy dziękują za każdy wyśpiewany tekst, pyszne słodkości, środki finansowe, każdy gest i każdą chwilę.

„Anielska magia dzieje się wtedy, gdy jesteśmy razem” - podsumowuje Fundacja, podkreślając wyjątkowy charakter wspólnego kolędowania.

