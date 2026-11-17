17 listopada 2026

Aniela sprawiła Sympatycznym zimną… pizzę

Rozpoczęła sezon III Podkarpacka Liga Futsalowa. Obrońca mistrzowskiego tytułu, drużyna Sympatycznych Nisko podejmowała Pizzerię Anielę Nowa Sarzyna i nie miała zbyt wiele do powiedzenia… Trzy punkty zabrał Artur Łuczak i spółka. Pierwszym liderem został Tech-Projekt Jarosław. Kolejnym rywalem Sympatycznych będzie 21 listopada Wisłosania Tryńcza. Mecz odbędzie się w Nisku.