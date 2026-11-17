1. kolejka:
Sympatyczni Nisko - Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna 1:5 (0:2)
0-:1 Łuczak (4)
0-2 Wilkos (15)
1-2 Cieśla (26)
1-3 Wilkos (34)
1-4 Wiatr (36)
1-5 Worosz (38)
Sympatyczni: Paterek - Omuru, Cupak, A.Golik, Młynarczyk oraz Cieśla, Socha, Startek, Urbanik, Cichoń.
Aniela: Kolano - Jandziński, Sarzyński, Łuczak, Wiatr oraz Zastawny, Błajda, Gumieniak, Madej, Wilkos, Worosz.
Sędziował Paweł Charchut (Rzeszów).
Żółte kartki: Młynarczyk, Paterek - Łuczak.
W pozostałych meczach:
Tech-projekt Jarosław - AZS Politechnika/Heiro II Rzeszów 11:3 (6:0)
Futsal Zarzecze - Futsalowy Rzeszów 8:4 (2:2)
Maxpol Rzeszów - I Love This Game Przeworsk 7:5 (2:0)
Wisłosania Tryńcza - Żółte Ninje Leżajsk i APPN Mielec - Stal Mielec - mecze przełożone na inny termin
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