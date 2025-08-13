Andrzej Duda Honorowym Obywatelem Stalowej Woli?

W uzasadnieniu wniosku prezydent Nadbereżny przypomina, że Andrzej Duda, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca i parlamentarzysta, przez dekadę pełnił urząd Prezydenta RP, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej, dbając o bezpieczeństwo państwa i promując rodzimą przedsiębiorczość, innowacje oraz odpowiedzialność społeczną.

Szczególną uwagę w uzasadnieniu wniosku prezydent Lucjusz Nadbereżny poświęca lokalnemu wymiarowi prezydentury Andrzeja Dudy. Jak podkreśla, jako pierwszy urzędujący Prezydent RP po Ignacym Mościckim, Andrzej Duda odwiedził Stalową Wolę w trakcie sprawowania urzędu, i to wielokrotnie – zawsze w sprawach istotnych dla rozwoju miasta i jego tożsamości. Jednym z takich wydarzeń była wizyta 11 listopada 2017 roku, w Narodowe Święto Niepodległości, kiedy to Andrzej Duda zainaugurował w Stalowej Woli obchody stulecia odzyskania niepodległości. Uczestniczył wówczas w „Ognisku Patriotyzmu” na Placu Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury. Jak zaznacza prezydent Nadbereżny, była to obecność o znaczeniu symbolicznym – pokazująca, że Stalowa Wola, miasto wyrosłe z idei nowoczesnego państwa II Rzeczypospolitej, pozostaje naturalnym miejscem pielęgnowania pamięci o polskiej niepodległości.

Kolejnym ważnym momentem w relacjach Prezydenta RP z miastem był 16 stycznia 2020 roku, kiedy Stalowa Wola stała się gospodarzem Polskiej Wystawy Gospodarczej oraz towarzyszącej jej ekspozycji „Od COP do Gospodarki 4.0”. Pod patronatem Andrzeja Dudy zaprezentowano dorobek najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw, nawiązując do tradycji Powszechnych Wystaw Krajowych i budując most pomiędzy historyczną ideą Centralnego Okręgu Przemysłowego a współczesną innowacyjnością. Tego samego dnia Prezydent odwiedził Hutę Stalowa Wola S.A., wyraźnie akcentując jej strategiczną rolę w modernizacji technicznej Wojska Polskiego. Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił kompetencje zakładu w zakresie produkcji najnowocześniejszych systemów artyleryjskich i sprzętu wojskowego oraz jego znaczenie jako kluczowego pracodawcy i filaru dalszego rozwoju gospodarczego miasta.

Najmocniejszym i najbardziej zobowiązującym gestem wsparcia dla Stalowej Woli była decyzja Prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu w naszym mieście ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (Dz.U. 2021 poz. 1623). Akt ten, podpisany 28 sierpnia 2021 roku w auli Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, ma charakter wyjątkowy i incydentalny – odnosi się bowiem wyłącznie do precyzyjnie wskazanych w załączniku obszarów w dwóch miastach: Stalowej Woli i Jaworznie. Ustawa tworzy jasne i unikalne ramy prawne dla pozyskania nowych, wielkoobszarowych terenów rozwojowych, co w praktyce umożliwiło przygotowanie w Stalowej Woli nowej przestrzeni gospodarczej gotowej do lokowania inwestycji przemysłowych i technologicznych o wysokiej wartości dodanej. Sam fakt, że Prezydent RP podpisał ustawę w mieście, którego dotyczy ona bezpośrednio, jest wydarzeniem bez precedensu, świadczącym o osobistym zaangażowaniu głowy państwa w rozwój lokalny. W opinii prezydenta Lucjusza Nadbereżnego, ten akt otworzył historyczny rozdział dla naszej wspólnoty – czas intensywnego przygotowywania terenów inwestycyjnych, przyciągania strategicznych inwestorów oraz tworzenia miejsc pracy odpowiadających aspiracjom mieszkańców.

Na tle tej decyzji szczególnie wyraźnie widać konsekwentną linię wsparcia Prezydenta Andrzeja Dudy dla idei „współczesnego COP”. W lipcu 2022 roku objął on Honorowym Patronatem uroczystość otwarcia Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, podnosząc rangę projektu, który przybliża źródła nowoczesności Stalowej Woli i nadaje im aktualne znaczenie. Patronat ten był także istotnym wzmocnieniem działań miasta w trudnym momencie – po wybuchu wojny na Ukrainie – kiedy władze samorządowe zabiegały o pozyskanie nowych inwestorów zagranicznych. W tym samym okresie Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser–Duda aktywnie wspierali inicjatywy pomocowe na rzecz uchodźców. 30 marca 2022 roku Małżonka Prezydenta RP odwiedziła działające w Stalowej Woli Centrum Wytchnieniowo–Koordynacyjne dla ewakuowanych dzieci z ukraińskich domów dziecka, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, udzielając realnego wsparcia i nadając tej misji widoczność w skali ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

W duchu tego zaangażowania, z inicjatywy Prezydenta RP do Stalowej Woli skierowano również Mobilną Strefę Zdrowia w ramach programu „Zdrowe Życie” – gest będący wyrazem podziękowania dla mieszkańców miasta za ich solidarność i konkretną pomoc niesioną uchodźcom. Dzięki tym działaniom Stalowa Wola stała się nie tylko miejscem dynamicznego rozwoju gospodarczego, ale także przykładem społeczności aktywnie reagującej na wyzwania humanitarne i zdrowotne, przy stałym wsparciu najwyższych władz państwowych.

Ważnym elementem dekady prezydentury Andrzeja Dudy, podkreślanym przez Lucjusza Nadbereżnego, była stała i merytoryczna współpraca z władzami Stalowej Woli. Prezydent RP dwukrotnie powoływał gospodarza miasta do gremiów doradczych przy Prezydencie Rzeczypospolitej – najpierw do Narodowej Rady Rozwoju, a następnie do Rady do spraw Samorządu Terytorialnego. Był to nie tylko wyraz uznania dla dorobku samorządu Stalowej Woli, ale także realny mechanizm zapewniający, że głos miasta będzie słyszany w centrum państwa przy kształtowaniu polityk publicznych. Dzięki temu Stalowa Wola zyskała możliwość bezpośredniego wpływania na decyzje dotyczące rozwoju samorządów w Polsce, a doświadczenia i potrzeby lokalnej społeczności były prezentowane na najwyższym szczeblu władzy.

„Uwzględniając dziesięcioletnią służbę na urzędzie Prezydenta RP, wyjątkową rangę i skutki podpisania w Stalowej Woli ustawy otwierającej nowe możliwości inwestycyjne, osobistą obecność i patronaty podczas wydarzeń o znaczeniu symbolicznym i gospodarczym, wsparcie w czasie kryzysu humanitarnego oraz stałą współpracę z samorządem – nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Stalowej Woli Andrzejowi Dudzie jest w pełni zasadne i odpowiada skali Jego zasług dla naszej wspólnoty” – podsumował we wniosku prezydent Nadbereżny.