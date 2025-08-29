Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
Stalowa Wola 29 sierpnia 2025

Andrzej Duda gościem specjalnym Sceny Kreatywnej podczas Stalove Festival

Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2015–2025, będzie gościem specjalnym Sceny Kreatywnej „Planeta Stalove” podczas Stalove Festival na Błoniach Nadsańskich w Stalowej Woli. Spotkanie połączone będzie z promocją autorskiej książki zatytułowanej To ja. Andrzej Duda.

REKLAMA
avatar
sztafeta.pl

Zbliżające się obchody 80-lecia nadania praw miejskich Stalowej Woli to nie tylko wielka scena muzyczna i występy znanych artystów, ale również przestrzeń do rozmów i wymiany myśli. Scena Kreatywna „Planeta Stalove” stanie się miejscem otwartych spotkań z przedstawicielami świata kultury, nauki, gospodarki i polityki.

Jednym z kluczowych punktów programu będzie otwarte spotkanie z byłym Prezydentem RP, które odbędzie się 6 września 2025 roku o godzinie 16:00 na Błoniach nad Sanem. Będzie to dokładnie miesiąc po zakończeniu jego dziesięcioletniej kadencji. Jak zapowiada sam Andrzej Duda:

„Będę miał wielki zaszczyt i przyjemność spotkać się z Państwem na scenie uroczystości miejskich. Będę z Państwem rozmawiał o moich odczuciach, jeżeli chodzi o Stalową Wolę, o historii Stalowej Woli, o roli, jaką Stalowa Wola odegrała w Rzeczypospolitej, a także o mojej książce, o mojej prezydenturze i o tym jak Stalowa Wola ważna była i jest dla mnie...”

Podczas wydarzenia będzie można zdobyć książkę To ja. Andrzej Duda z autografem autora. To obszerna, licząca 640 stron publikacja, zawierająca ponad 250 ilustracji, będąca szczerą i osobistą opowieścią byłego prezydenta. Publikacja odsłania kulisy najważniejszych wydarzeń ostatniej dekady – od negocjacji dotyczących bezpieczeństwa Europy, przez spotkania z czterema prezydentami USA, aż po prywatne wspomnienia i refleksje.

– W przestrzeni publicznej krąży wiele wspomnień i podsumowań mojej prezydentury. Dołączam do nich własną, autorską ocenę – jak powiedzieliby prawnicy: „wykładnię autentyczną”. Pokazuję drogę, którą przebyłem, ze swojej perspektywy. To moje oceny, opis moich motywacji, emocji, różnych uwarunkowań, które im towarzyszyły. Stąd tytuł – To ja. Andrzej Duda – mówi prezydent.

W swojej książce Andrzej Duda odkrywa nieznane dotąd kulisy najważniejszych wydarzeń w Polsce i Europie ostatnich lat oraz decyzji, które – jak sam podkreśla – zaważyły na losach kontynentu. Pisze o dramatyzmie dyplomacji czasu wojny i o ewolucji, jaką przeszedł jako człowiek i lider. To ja. Andrzej Duda to książka mocna i poruszająca – pełna detali z politycznych salonów, ale też głębszych refleksji o naturze polityki oraz historii, która zatacza koło.

Gabinet Owalny i Nowogrodzka, cmentarzysko czołgów na Ukrainie i afrykańska wioska, rezydencja w Juracie i spożywczak na krakowskim osiedlu – autor zabiera czytelnika wszędzie tam, gdzie toczyła się jego historia – ta polityczna i osobista. Relacjonuje rozmowy z Polakami podczas kampanii wyborczych oraz spotkania z Polonią w najdalszych zakątkach świata. Opowiada o wpływie, jaki na jego prezydenturę miało dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego, i o wizji Polski, z jaką przekazał urząd swojemu następcy – Karolowi Nawrockiemu.

Na kartach książki znalazło się również miejsce dla Stalowej Woli. Jedno z pierwszych politycznych wspomnień przywołanych w książce dotyczy konwencji wyborczej Dudy z 7 lutego 2015 roku. Autor pisze m.in.:

„To wtedy zrodził się mój wielki sentyment do Lucjusza Nadbereżnego, prezydenta Stalowej Woli. Miał 29 lat, gdy stanął do walki z goliatem: choć wydawało się, że nie ma szans, wygrał wybory, pokonując w pierwszej turze Andrzeja Szlęzaka, który rządził w mieście nieprzerwanie od 12 lat. To była jaskółka zwiastująca zmianę nastrojów w społeczeństwie. Podczas konwencji Lucjusz wyszedł na scenę i zacytował słowa Mahatmy Gandhiego: ‘Najpierw cię lekceważą, potem się z ciebie śmieją, później z tobą walczą, a na końcu wygrywasz’. Z sali rozległo się: ‘Andrzej Duda – to się uda!’”

Spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą, połączone z promocją jego książki To ja. Andrzej Duda, odbędzie się 6 września 2025 roku o godzinie 16:00 na Błoniach nad Sanem w Stalowej Woli, w ramach Sceny Kreatywnej podczas Stalove Festival. Wydarzenie będzie otwarte dla publiczności i stanie się okazją do rozmowy o prezydenturze, najważniejszych wydarzeniach ostatniej dekady oraz osobistych doświadczeniach autora.

avatar
sztafeta.pl

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Stalowowolanin, który steruje rakietami Muska
Stalowa Wola
Stalowowolanin, który steruje rakietami Muska
Nowe Przedszkole Nr 9 w Stalowej Woli już otwarte
Stalowa Wola
Nowe Przedszkole Nr 9 w Stalowej Woli już otwarte
3 oferty w przetargu na budowę ogródka społecznego przy "dwunastce"
Stalowa Wola
3 oferty w przetargu na budowę ogródka społecznego przy "dwunastce"
45. rocznica powstania NSZZ "Solidarność"
Stalowa Wola
45. rocznica powstania NSZZ "Solidarność"
Kadrowa rewolucja na szczytach szkoły muzycznej w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Kadrowa rewolucja na szczytach szkoły muzycznej w Stalowej Woli
25-latek bez uprawnień – wpadł po przekroczeniu prędkości
Rudnik nad Sanem
25-latek bez uprawnień – wpadł po przekroczeniu prędkości
Miejska potańcówka na finał wakacji
Stalowa Wola
Miejska potańcówka na finał wakacji
Są chętni na przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie kanalizacji deszczowej
Zaklików
Są chętni na przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie kanalizacji deszczowej
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu