Andrzej Duda gościem specjalnym Sceny Kreatywnej podczas Stalove Festival

Zbliżające się obchody 80-lecia nadania praw miejskich Stalowej Woli to nie tylko wielka scena muzyczna i występy znanych artystów, ale również przestrzeń do rozmów i wymiany myśli. Scena Kreatywna „Planeta Stalove” stanie się miejscem otwartych spotkań z przedstawicielami świata kultury, nauki, gospodarki i polityki.

Jednym z kluczowych punktów programu będzie otwarte spotkanie z byłym Prezydentem RP, które odbędzie się 6 września 2025 roku o godzinie 16:00 na Błoniach nad Sanem. Będzie to dokładnie miesiąc po zakończeniu jego dziesięcioletniej kadencji. Jak zapowiada sam Andrzej Duda:

„Będę miał wielki zaszczyt i przyjemność spotkać się z Państwem na scenie uroczystości miejskich. Będę z Państwem rozmawiał o moich odczuciach, jeżeli chodzi o Stalową Wolę, o historii Stalowej Woli, o roli, jaką Stalowa Wola odegrała w Rzeczypospolitej, a także o mojej książce, o mojej prezydenturze i o tym jak Stalowa Wola ważna była i jest dla mnie...”

Podczas wydarzenia będzie można zdobyć książkę To ja. Andrzej Duda z autografem autora. To obszerna, licząca 640 stron publikacja, zawierająca ponad 250 ilustracji, będąca szczerą i osobistą opowieścią byłego prezydenta. Publikacja odsłania kulisy najważniejszych wydarzeń ostatniej dekady – od negocjacji dotyczących bezpieczeństwa Europy, przez spotkania z czterema prezydentami USA, aż po prywatne wspomnienia i refleksje.

– W przestrzeni publicznej krąży wiele wspomnień i podsumowań mojej prezydentury. Dołączam do nich własną, autorską ocenę – jak powiedzieliby prawnicy: „wykładnię autentyczną”. Pokazuję drogę, którą przebyłem, ze swojej perspektywy. To moje oceny, opis moich motywacji, emocji, różnych uwarunkowań, które im towarzyszyły. Stąd tytuł – To ja. Andrzej Duda – mówi prezydent.

W swojej książce Andrzej Duda odkrywa nieznane dotąd kulisy najważniejszych wydarzeń w Polsce i Europie ostatnich lat oraz decyzji, które – jak sam podkreśla – zaważyły na losach kontynentu. Pisze o dramatyzmie dyplomacji czasu wojny i o ewolucji, jaką przeszedł jako człowiek i lider. To ja. Andrzej Duda to książka mocna i poruszająca – pełna detali z politycznych salonów, ale też głębszych refleksji o naturze polityki oraz historii, która zatacza koło.

Gabinet Owalny i Nowogrodzka, cmentarzysko czołgów na Ukrainie i afrykańska wioska, rezydencja w Juracie i spożywczak na krakowskim osiedlu – autor zabiera czytelnika wszędzie tam, gdzie toczyła się jego historia – ta polityczna i osobista. Relacjonuje rozmowy z Polakami podczas kampanii wyborczych oraz spotkania z Polonią w najdalszych zakątkach świata. Opowiada o wpływie, jaki na jego prezydenturę miało dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego, i o wizji Polski, z jaką przekazał urząd swojemu następcy – Karolowi Nawrockiemu.

Na kartach książki znalazło się również miejsce dla Stalowej Woli. Jedno z pierwszych politycznych wspomnień przywołanych w książce dotyczy konwencji wyborczej Dudy z 7 lutego 2015 roku. Autor pisze m.in.:

„To wtedy zrodził się mój wielki sentyment do Lucjusza Nadbereżnego, prezydenta Stalowej Woli. Miał 29 lat, gdy stanął do walki z goliatem: choć wydawało się, że nie ma szans, wygrał wybory, pokonując w pierwszej turze Andrzeja Szlęzaka, który rządził w mieście nieprzerwanie od 12 lat. To była jaskółka zwiastująca zmianę nastrojów w społeczeństwie. Podczas konwencji Lucjusz wyszedł na scenę i zacytował słowa Mahatmy Gandhiego: ‘Najpierw cię lekceważą, potem się z ciebie śmieją, później z tobą walczą, a na końcu wygrywasz’. Z sali rozległo się: ‘Andrzej Duda – to się uda!’”

Spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą, połączone z promocją jego książki To ja. Andrzej Duda, odbędzie się 6 września 2025 roku o godzinie 16:00 na Błoniach nad Sanem w Stalowej Woli, w ramach Sceny Kreatywnej podczas Stalove Festival. Wydarzenie będzie otwarte dla publiczności i stanie się okazją do rozmowy o prezydenturze, najważniejszych wydarzeniach ostatniej dekady oraz osobistych doświadczeniach autora.