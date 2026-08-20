Aloha! Sudolanie - rodzinny piknik Sołectwa Sudoły

Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji dla dzieci i dorosłych. W programie znalazły się m.in. konkursy sprawnościowe z nagrodami oraz mecz kawalerzy z żonatymi. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej, grilla, popcornu i waty cukrowej. Na mieszkańców czeka także darmowy bezalkoholowy drink.

Najmłodsi będą mogli skorzystać z dmuchańców, animacji, malowania twarzy, piany party i innych atrakcji. Zaplanowano również loterię fantową.

Na zakończenie organizatorzy zapraszają na wieczorną potańcówkę z DJ-em Piotrem.

Zapowiada się popołudnie pełne zabawy, muzyki i sąsiedzkiej integracji. Wstęp wolny.