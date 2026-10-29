Alkohol pod lupą policjantów i komisji

Podczas kontroli rozmawiali z pracownikami sklepów o obowiązujących przepisach. Przypominali, że w razie wątpliwości co do wieku kupującego sprzedawca powinien poprosić o dokument potwierdzający pełnoletność. Wyjaśniali również, jakie konsekwencje może mieć sprzedaż alkoholu osobom nieuprawnionym.

Uwagę poświęcono także ograniczeniom dotyczącym nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, które obowiązują na terenie gminy Stalowa Wola. Sprzedawcy otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne.

Jak podkreśla policja, wspólne działania mają przede wszystkim charakter profilaktyczny. Ich celem jest ograniczenie dostępu nieletnich do alkoholu i przypominanie przedsiębiorcom o obowiązku przestrzegania przepisów.

Kontrole te prowadzone cyklicznie.