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Finalistki turnieju gry podwójnej (fot. MKT Stalowa Wola/facebook)
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Stalowa Wola 5 października 2026

Alisha Sharma i Miłosz Woźniak podwójnymi mistrzami Podkarpacia

Stalowa Wola gościła najlepszych na Podkarpaciu tenisistów do lat 16, którzy na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego przy ul. Wyszyńskiego 1 walczyli o medale mistrzostw województwa. Bezkonkurencyjni okazali się: Alisha Sharma z MKT Stalowa Wola oraz Miłosz Woźniak z Czarnych Rzeszów, którzy triumfowali w obu konkurencjach.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W turnieju gry pojedynczej w grupie finałowej Alisha Sharma pokonała Hannę Krzysztoń 5:7, 6:1, 10:3 i Martę Szeligę 6:2, 6:3, a Krzysztoń wygrała z Szeligą 6:2, 6:0.W grze deblowej w finale spotkały się pary MKT Stalowa Wola. Alisha i Jagoda Szewczyk pokonały Marię Cisłak i Hanna Krzysztoń 4:6, 6:4, 12:10.

Mistrzem Podkarpacia Kadetów został Miłosz Woźniak z Czarnych Rzeszów. W grupie finałowej pokonał dwóch reprezentantów MKT Stalowa Wola; Bruno Tkmadżana 6:0, 6:0 i Miłosza Dziółko 6:1, 6:2. „Srebro” zapewnił sobie Dziółko, wygrywając z Takmadżanem 6:0, 6:0. Mistrzostwo województwa w grze podwójnej Kadetów wywalczył debel Czarnych Rzeszów: Miłosz Woźniak/Aleksander Preisner. W finale pokonali Adama Rzeszutkę (MKT Stalowa Wola) i Olafa Szula (Sokół Rzeszów) 6:1, 6:1.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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