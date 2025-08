Ależ pięknie „Stalówka” zagrała! Stal Stalowa Wola - Podbeskidzie Bielsko-Biała 5:2

Stal, tak naprawdę, już przed przerwą zapewniła sobie wygraną, strzelając w pierwszej połowie trzy gole. Wynik otworzył w 9. minucie debiutujący przed stalowowolską widownią Jakub Hendzia, zamykając wślizgiem podanie Patryka Zauchy. W 21. minucie po rzucie rożnym, po „główce” Damiana Oko, jeden z defensorów Podbeskidzia zdołał odbić piłkę głową, ale ta wróciła do stopera Stali i ten uderzył celnie lewą nogą z 7 metrów. Trzecią bramkę przed przerwą zdobył Maksymilian Hebel. Przejął wybitą przez bramkarza gości piłkę w okolicy środkowej linii boiska, wbiegł na połowę rywala, nie zdołał do niego dobiec Sitek i pomocnik „Stalówki” huknął w kierunku bramki. Uderzenie było na tyle mocne i precyzyjne, że cofający się do swojej bramki Forenc nie mógł nic zdziałać. Piłka wpadła pod poprzeczkę, a Hebel rozpoczął bieg… radości. A że po drodze pozbył się koszulki i kamizelki GPS więc sędzie ukarał go żółtą kartką.W przerwie trener Podbeskidzia dokonał dwóch zmian, a po pięciu minutach drugiej połowy wpuścił na boisko trzeciego zmiennika i jego drużyna zaczęła dużo lepiej funkcjonować niż przed przerwą, kiedy to nie była w stanie ani razu zagrozić bramkarzowi Stali. Goście zaczęli coraz częściej przebywać przy piłce, ale to nie oni, lecz Stal cieszyła się z gola. W 57. minucie po dośrodkowaniu Hebela z rzut wolnego, Majsterek wybił piłkę głową sprzed swojej bramki i ta spadła pod nogi Zauchy, który miał dużo czasu i wolnego miejsca, żeby spokojnie ja przyjąć. Pozwolił odbić się jeszcze futbolówce od ziemi, następnie z półwoleja, lewą nogą uderzył z około 8-9 metrów nie do obrony w górny róg bramki.Goście po stracie czwartej bramki śmielej ruszyli do przodu i bliski strzelenia gola był Marcin Biernat. Piłka po jego uderzeniu trafiła w słupek. Chwilę później goście cel osiągnęli. Po dośrodkowaniu Dziwniela z rzutu rożnego, pięknym uderzeniem z głowy z około 10-12 metrów popisał się Maciej Górski. Podbeskidzia nabrało wiatru w żagle i w 80. minucie Stępak po raz drugi wyciągał piłkę z bramki. Ponownie po uderzeniu głową. Tym razem pokonał go były napastnik Stali, Lucjan Klisiewicz. Goście atakowali i… stracili piąta bramką. Na 30 metrze piłkę wywalczył Łącki i zagrał prostopadle w pole karne. Łukasz Kabaj pozwolił piłce przelecieć między nogami, a stojący za nim Krystian Lelek technicznym celnym uderzeniem po „długim”, zakończył strzelecki festiwal na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej.

Stal Stalowa Wola - Podbeskidzie Bielsko-Biała 5:2 (3:0)

1-0 Kendzia (9), 2-0 Oko (20), 3-0 Hebel (45), 4-0 Zaucha (57), 4-1 Górski (60), 4-2 Klisiewicz (81), 5-2 Lelek (90+6)

Stal: Stępak - Kendzia (77 Łącki), Oko, Furtak, Getinger, Surzyn, Hrnčiar (66 Radecki), Hebel (84 Niedbała), Tomalski (84 Lelek), Zaucha, Wolny (78 Kukułowicz).

Podbeskidzie: Forenc - Dziwniel, Majsterek, Biernat, Ściuk (50 Kabaj), Szumilas (46 Urynowicz), Kizyma, Martosz (46 Zawada), Takac (46 Górski), Sitek (68 Bujan), Klisiewicz.

Sędziował Arkadiusz Nestorowicz (Biała Podlaska). Żółte kartki: Getinger, Tomalski, Hebel, Hrnciar, Łącki - Zawada. Widzów 2600.