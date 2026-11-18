Wartość umowy wynosi 106 069,11 zł. Wykonawca będzie miał 30 dni od dnia podpisania umowy na przeprowadzenie wszystkich prac.

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na alejkach, które obecnie mają nawierzchnię piaszczystą. Zaplanowano również montaż nowych obrzeży betonowych oraz naprawę i przełożenie uszkodzonych fragmentów istniejącej kostki.

Modernizacja ma poprawić wygodę poruszania się po cmentarzu, a także bezpieczeństwo osób odwiedzających groby bliskich. Dzięki pracom poprawi się również estetyka całej nekropolii.