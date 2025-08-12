Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Nisko 12 sierpnia 2025

"Aktywny Samorząd"– nabór 2025

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuję, o trwającym naborze wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd.

REKLAMA
avatar
sztafeta.pl

W 2025 roku wnioski w ramach programu: MODUŁ I i MODUŁ II, przyjmowane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I:

od 01.03.2025 r. do 31.08.2025 r. – Moduł I Obszary: A – D programu
od 02.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – Moduł I Obszar E programu

MODUŁ II:

Od 10 września 2025 r. do dnia 10 października 2025 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2025/2026).
Załączniki należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku (załączniki zamieszczone są w systemie).

Do prawidłowego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, pokój nr 1, pod numerem telefonu 15 841 63 68 lub na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij artykuł:

avatar
sztafeta.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób w żałobie i kryzysie
Stalowa Wola
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób w żałobie i kryzysie
Tragiczne odkrycie w Zbydniowie. W stawie znaleziono zwłoki 68-latka
Zaleszany
Tragiczne odkrycie w Zbydniowie. W stawie znaleziono zwłoki 68-latka
Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji Święta Wojska Polskiego
Stalowa Wola
Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji Święta Wojska Polskiego
W drodze do pracy uratował rannego kierowcę
Nisko
W drodze do pracy uratował rannego kierowcę
„Goń bolszewika, goń!” już 15 sierpnia
Jarocin
„Goń bolszewika, goń!” już 15 sierpnia
Dofinansowanie kursów językowych dla firm – rusza nabór!
Stalowa Wola
Dofinansowanie kursów językowych dla firm – rusza nabór!
Podwórko dla Pława po remoncie już wymaga napraw
Stalowa Wola
Podwórko dla Pława po remoncie już wymaga napraw
Święto Wojska Polskiego na Rynku w Rozwadowie
Stalowa Wola
Święto Wojska Polskiego na Rynku w Rozwadowie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu