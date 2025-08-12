"Aktywny Samorząd"– nabór 2025

W 2025 roku wnioski w ramach programu: MODUŁ I i MODUŁ II, przyjmowane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl
Termin przyjmowania wniosków:
MODUŁ I:
od 01.03.2025 r. do 31.08.2025 r. – Moduł I Obszary: A – D programu
od 02.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – Moduł I Obszar E programu
MODUŁ II:
Od 10 września 2025 r. do dnia 10 października 2025 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2025/2026).
Załączniki należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku (załączniki zamieszczone są w systemie).
Do prawidłowego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, pokój nr 1, pod numerem telefonu 15 841 63 68 lub na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
