"Aktywny Samorząd"– nabór 2025

W 2025 roku wnioski w ramach programu: MODUŁ I i MODUŁ II, przyjmowane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I:

od 01.03.2025 r. do 31.08.2025 r. – Moduł I Obszary: A – D programu

od 02.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – Moduł I Obszar E programu

MODUŁ II:

Od 10 września 2025 r. do dnia 10 października 2025 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2025/2026).

Załączniki należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku (załączniki zamieszczone są w systemie).

Do prawidłowego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, pokój nr 1, pod numerem telefonu 15 841 63 68 lub na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Artykuł sponsorowany