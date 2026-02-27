Miesięcznik
Stalowa Wola 27 lutego 2026

Aktywne ferie z Wesołą Gromadką

Zimowa przerwa w nauce wcale nie musi oznaczać nudy przed telewizorem czy wysokich kosztów komercyjnych wyjazdów. Zespół ds. organizowania społeczności lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli realizuje projekt socjalny pn. „Aktywne ferie z Wesołą Gromadką", który zamienia okres ferii w czas twórczej integracji i budowania rodzinnych więzi.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Głównym centrum wydarzeń stał się Klub „Wesoła Gromadka", miejsce dobrze znane lokalnej społeczności jako „bezpieczna przystań". To właśnie tutaj rodzice z dziećmi wspólnie odkrywają, że do wartościowego spędzania czasu nie potrzeba wielkich nakładów finansowych, a jedynie dobrych chęci i kreatywności. Projekt ma szczególne znaczenie dla integracji społeczności Klubu. Wspólne działania budują wzajemne zaufanie i kapitał społeczny.

Działania skierowane są do grupy 15 dzieci w wieku 5–11 lat oraz ich opiekunów. Formuła wielopokoleniowa to kluczowy element działań – rodzice nie są tu tylko widzami, ale aktywnymi uczestnikami spotkań.

Uczestnicy biorą udział w cyklu 10 intensywnych spotkań. Program został skonstruowany tak, by łączyć edukację z zabawą.

W harmonogramie znalazły się m.in.: warsztaty kreatywne i krawieckie – rozwijające zdolności manualne, piknik kocykowy w Wesołej Gromadce oraz zimowe spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej, edukacja dla bezpieczeństwa – profesjonalne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy zorganizowane przez Ochotnicza Straż Pożarną, wyjście do Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego wraz z warsztatami „Poznajemy zawody" oraz Fabryki Zabawy, warsztaty ekologiczne, które poprowadziło Nadleśnictwo Rozwadów, seans filmowy w Wesołej Gromadce.

Realizacja projektu socjalnego „Aktywne wakacje z Wesołą Gromadką" nie byłaby możliwa bez zaangażowania lokalnych partnerów – firm i instytucji, które udowadniają, że społeczna odpowiedzialność biznesu i współpraca międzysektorowa w Stalowej Woli mają się świetnie.

REKLAMA
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu