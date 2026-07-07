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7 lipca 2026

Aktualności Policja ostrzega przed fałszywymi SMS-ami

1 lipca 2026 roku weszły w życie nowe przepisy celne dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej. Zniesienie dotychczasowego zwolnienia z cła dla paczek o wartości do 150 euro oznacza dodatkowe opłaty dla kupujących. Sytuację tę mogą próbować wykorzystać cyberprzestępcy. Apelujemy o szczególną ostrożność!

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Jak działają oszuści?

Przestępcy stosują metodę zwaną smishingiem (phishingiem SMS-owym). Wysyłają wiadomości, podszywając się pod Pocztę Polską lub znane firmy kurierskie. W treści informują o:

  • Konieczności dopłaty niewielkiej kwoty do paczki.
  • Rzekomych opłatach celnych lub podatkowych.
  • Wstrzymaniu dostarczenia przesyłki z powodu braku płatności.
  • Do wiadomości zawsze dołączony jest link, który prowadzi do fałszywej strony szybkich płatności lub bankowości internetowej.

Mechanizm ataku typu phishing

Poniższy schemat obrazuje, jak cyberprzestępcy próbują przejąć wrażliwe dane za pomocą fałszywych komunikatów, stron i linków. Dlaczego dajemy się nabrać? Manipulacja opiera się na dwóch kluczowych czynnikach:

  • Presja czasu: komunikaty sugerują konieczność natychmiastowej reakcji, aby paczka nie została odesłana.
  • Niska kwota: rzekoma dopłata wynosi zazwyczaj kilka złotych. 
  • Pamiętaj! kliknięcie w link i wpisanie danych karty płatniczej lub loginu do banku skutkuje utratą kontroli nad kontem i kradzieżą wszystkich oszczędności.

Zasady bezpieczeństwa - jak się chronić?

  • Poczta Polska i firmy kurierskie nie wysyłają wiadomości SMS z linkami do bezpośrednich opłat celnych czy dopłat!
  • Zawsze weryfikuj status swojej przesyłki bezpośrednio na oficjalnej stronie przewoźnika lub w jego dedykowanej aplikacji, wpisując numer paczki ręcznie.
  • Nigdy nie loguj się do banku poprzez odnośniki przesyłane w wiadomościach tekstowych.

Co zrobić po otrzymaniu podejrzanego SMS-a?

  • Nie klikaj w żadne linki i nie odpowiadaj na wiadomość.
  • Zgłoś sprawę: Podejrzaną wiadomość SMS przekaż (bez żadnych zmian) do zespołu CERT Polska, przesyłając ją na darmowy numer 8080.
  • Jeśli stałeś się ofiarą oszustwa i podałeś swoje dane, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim bankiem w celu zablokowania konta i kart, a następnie zgłoś sprawę w najbliższej jednostce Policji.

Wydział do walki z Przestępczością Cyfrową KWP w Rzeszowie

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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