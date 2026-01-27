Akt oskarżenia w sprawie oblania kwasem kobiety w Stalowej Woli

Według aktu oskarżenia, kobiety działały wspólnie i w porozumieniu, zniszczyły samochód osobowy należący do 30-letniej Agnieszki R..

- Anna K. podstępem zwabiła pokrzywdzoną do miejsca swojego zamieszkania, a następnie Wiktoria K., uprzednio przygotowaną substancję o działaniu drażniącym i zapachowym w postaci kwasu masłowego, oblała nią karoserię i wnętrze samochodu pokrzywdzonej powodując zniszczenie pojazdu o wartości rynkowej niespełna 10 000 złotych - wyjaśnia Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel .

Wiktoria K. została dodatkowo oskarżona o usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej poprzez dwukrotne oblanie jej substancją drażniącą po twarzy i plecach. Jak podkreśla prokuratura: „w wyniku czego doznała ona obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni, jednakże zamierzonego skutku w postaci spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie osiągnęła z uwagi na udzieloną pokrzywdzonej pomoc medyczną”.

W okresie od 25 lipca 2025 roku do 13 listopada 2025 roku wobec Wiktorii K. stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zgodnie z obowiązującym prawem, przestępstwo zniszczenia mienia zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu stanowi zbrodnię, za którą sąd może wymierzyć karę od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Sprawa trafi teraz do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, który będzie rozpatrywał ją w trybie karnym.