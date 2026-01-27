Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 27 stycznia 2026

Akt oskarżenia w sprawie oblania kwasem kobiety w Stalowej Woli

Sprawa sprzed pół roku wkracza w sądową fazę. Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli skierowała do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu akt oskarżenia przeciwko Wiktorii K. (26 lat) oraz Annie K. (49 lat), które oblały kwasem samochód i próbowały zrobić krzywdę jego właścicielce.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Według aktu oskarżenia, kobiety działały wspólnie i w porozumieniu, zniszczyły samochód osobowy należący do 30-letniej Agnieszki R..

- Anna K. podstępem zwabiła pokrzywdzoną do miejsca swojego zamieszkania, a następnie Wiktoria K., uprzednio przygotowaną substancję o działaniu drażniącym i zapachowym w postaci kwasu masłowego, oblała nią karoserię i wnętrze samochodu pokrzywdzonej powodując zniszczenie pojazdu o wartości rynkowej niespełna 10 000 złotych - wyjaśnia Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel .

Wiktoria K. została dodatkowo oskarżona o usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej poprzez dwukrotne oblanie jej substancją drażniącą po twarzy i plecach. Jak podkreśla prokuratura: „w wyniku czego doznała ona obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni, jednakże zamierzonego skutku w postaci spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie osiągnęła z uwagi na udzieloną pokrzywdzonej pomoc medyczną”.

W okresie od 25 lipca 2025 roku do 13 listopada 2025 roku wobec Wiktorii K. stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zgodnie z obowiązującym prawem, przestępstwo zniszczenia mienia zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu stanowi zbrodnię, za którą sąd może wymierzyć karę od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Sprawa trafi teraz do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, który będzie rozpatrywał ją w trybie karnym.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia
Stalowa Wola
Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia
15-latek z mefedronem. Sprawą zajmie się sąd rodzinny
Stalowa Wola
15-latek z mefedronem. Sprawą zajmie się sąd rodzinny
Gmina Pysznica otrzymała dofinansowanie na transport publiczny w 2026 roku
Pysznica
Gmina Pysznica otrzymała dofinansowanie na transport publiczny w 2026 roku
Seniorka z powiatu niżańskiego straciła blisko milion złotych
Rudnik nad Sanem
Seniorka z powiatu niżańskiego straciła blisko milion złotych
Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli z wizytą studyjną w Rzeszowie
Stalowa Wola
Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli z wizytą studyjną w Rzeszowie
Rusza remont w Starostwie Powiatowym w Nisku
Nisko
Rusza remont w Starostwie Powiatowym w Nisku
Biegi, koncerty i licytacje. 34. Finał WOŚP w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Biegi, koncerty i licytacje. 34. Finał WOŚP w Stalowej Woli
Sobota z promilami
Rudnik nad Sanem
Sobota z promilami
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu