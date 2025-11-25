Akademickie Spotkanie już jutro w ZS Nr 2 w Stalowej Woli

Organizatorzy podkreślają, że celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do rozmów z przedstawicielami uczelni, doradcami edukacyjnymi oraz studentami dzielącymi się praktycznymi doświadczeniami. To wyjątkowa okazja, by przyszli maturzyści zdobyli rzetelne informacje o kierunkach studiów, zasadach rekrutacji i możliwościach rozwoju w regionie.

Gdzie i kiedy?

Data: 26 listopada 2025 r., godz. 9.00–14.00

Miejsce: Zespół Szkół Nr 2 im. T. Kościuszki, ul. 1 Sierpnia 26, Stalowa Wola

Dla kogo?

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do uczniów klas maturalnych stojących przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Jak podkreślają organizatorzy, misją spotkania jest wsparcie młodzieży w świadomym podjęciu decyzji dotyczącej przyszłości zawodowej i akademickiej.

Program wydarzenia

09:00 – 09:30 – Rejestracja uczelni i przygotowanie stoisk

09:30 – 09:45 – Oficjalne otwarcie w Sali Tradycji

09:45 – 11:45 – Targi edukacyjne przy stoiskach uczelni

11:45 – 12:40 – Przerwa kawowa

12:40 – 14:00 – Panel dyskusyjny „Jak wybrać studia?”

14:00 – 14:15 – Podsumowanie dnia

Rozmowy, prezentacje i Erasmus+

W trakcie spotkania korytarze szkoły zamienią się w targową przestrzeń edukacyjną. Uczelnie zaprezentują swoje kierunki, odpowiadając na pytania maturzystów. W auli odbędą się prezentacje oraz panel dyskusyjny, podczas którego przedstawiciele uczelni doradzą, jak mądrze i świadomie zaplanować dalszą edukację. Szczególną atrakcją będzie stoisko Erasmus+, promujące mobilność edukacyjną i uczenie się przez całe życie.

Dlaczego warto?

Organizatorzy liczą, że wydarzenie:

poszerzy wiedzę młodzieży o możliwościach studiowania w regionie,

ułatwi uczniom świadomy wybór dalszej ścieżki kształcenia,

zacieśni współpracę szkoły z uczelniami,

wzmocni rolę ZS Nr 2 jako placówki wspierającej rozwój i ambicje młodzieży.

Przyszłość w zasięgu ręki

Akademickie Spotkanie w „budowlance” to nie tylko targi edukacyjne, ale przede wszystkim inspirujące rozmowy o przyszłości. To moment, w którym uczniowie mogą porównać oferty, zadać pytania i zdobyć praktyczną wiedzę, która pomoże im w podejmowaniu jednej z najważniejszych decyzji w życiu.