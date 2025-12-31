Akademia Ciupaga zaśpiewa kolędy w Stalowej Woli

Na wspólne kolędowanie zapraszają prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek. Koncert rozpocznie się o godz. 17.00 w Bazylice Konkatedralnej Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Akademia Ciupaga to formacja wywodząca się z Podhala, od lat zachwycająca publiczność w całej Polsce i poza jej granicami. Zespół słynie z oryginalnych aranżacji, w których góralski folklor spotyka się z klasycznym brzmieniem i nowoczesną wrażliwością muzyczną. Ich interpretacje kolęd i pastorałek cechują się żywiołowością, głębią oraz wyraźnym szacunkiem dla tradycji. Podczas stalowowolskiego koncertu zabrzmią zarówno najbardziej znane kolędy, jak i rzadziej wykonywane pastorałki w autorskich opracowaniach.

Muzyczne wydarzenie będzie zwieńczeniem tradycyjnego Orszaku Trzech Króli. Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.00 Mszą św. w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. O godz. 14.50 Orszak wyruszy spod bożonarodzeniowej szopki na Rynku w Rozwadowie i przejdzie ulicami miasta pod Bazylikę Konkatedralną. O godz. 16.00 w bazylice odprawiona zostanie Msza św., po której odbędzie się koncert.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania i kolędowania, podkreślając, że występ Akademii Ciupaga zapowiada się jako jedno z najpiękniejszych muzycznych wydarzeń tegorocznego okresu świątecznego w Stalowej Woli.

Partnerami wydarzenia są Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, Bazylika Konkatedralna, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie, Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń, Orszak Trzech Króli Stalowa Wola oraz TV Trwam. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli senator RP Janina Sagatowska oraz poseł na Sejm RP Rafał Weber.

Koncert będzie transmitowany na żywo na antenie TV Trwam.