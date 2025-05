Adam Kłosowski z MKT Stalowa Wola w finale Sport Factory Park Tenis 10 Cup

Zawodnik ze Stalowej Woli trafił po losowaniu do 3-osobowej grupy D. W pierwszym spotkaniu pokonał Roberta Drożdża z Krakowa 4:2, w drugim Filipa Kanię z Niepołomic 4:2 i z pierwszego miejsca awansował do fazy pucharowej.

W ćwierćfinale pokonał Wiktora Witka z Burowa koło Zabierzowa 4:3, w półfinale odprawił z kwitkiem zawodnika reprezentującego Błonia Kraków - Oleksandra Pavlovskiego 4:3, a w finale przegrał z Leonem Gajkiem z Tomaszowic.

Na meczach grupowych zakończył udział w turnieju drugi nasz zawodnik, Wojciech Koptyra. Także on rywalizował w grupie pomarańczowej. Został rozlosowany do 4-osobowej grupy A. Dwa spotkania przegrał, z Leonem Jaroszkiewiczem z Modlniczek 2:4 i z Wiktorem Witkiem 3:4, a jedno wygrał, ze Stanisławem Szeleźnikiem z Olszy Kraków 4:1.

Z lewej Adam Kłosowski, z prawej Wojciech Koptyra (zdjęcie: Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli)