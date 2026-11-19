Wydarzenie pod hasłem „Smaki wczoraj i dziś” zaplanowano na niedzielę, 22 listopada, o godz. 16. Gospodarzem spotkania będzie Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Adam Gessler to restaurator, autor książek kulinarnych, aktor i znawca polskiej kuchni. Podczas spotkania opowie o kulinarnych tradycjach, dawnych smakach i ich miejscu we współczesnej gastronomii. Nie zabraknie również rozmów o wyzwaniach, z jakimi mierzą się dzisiejsi restauratorzy.

Organizatorzy zapowiadają spotkanie pełne ciekawostek, anegdot i opowieści o polskiej kuchni. To okazja, by spojrzeć na kulinarne dziedzictwo z nieco innej perspektywy i dowiedzieć się, które dawne smaki nadal inspirują.

Co ważne, udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Nie obowiązują również wcześniejsze zapisy.