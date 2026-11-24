Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach wiekowych. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Każdy zawodnik miał do dyspozycji 12 minut na partię, z dodatkową dwiema sekundami za każdy wykonany ruch. Partie dostarczyły uczestnikom sportowych emocji, szczególnie w rywalizacji zawodników zajmujących najwyższe miejsca startowe. Zawody przebiegały jednak w atmosferze fair play i wzajemnego szacunku. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach wiekowych otrzymali puchary za miejsca od pierwszego do trzeciego, natomiast nagrody rzeczowe przyznano za miejsca od pierwszego do czwartego.

W klasyfikacji Open zwyciężył Adam Biesiadecki z TKSzach Tarnobrzeg. Drugie miejsce zajął Adam Giermaniuk z Zabrnia, a trzecie Kacper Kłok ze Stalowej Woli. Na czwartej pozycji uplasował się Robert Brak, reprezentujący KKL Stal Stalowa Wola.

W grupie wiekowej 2009–2013 pierwsze miejsce zdobył Ignacy Krogulec z TKSzach Tarnobrzeg. Drugą lokatę wywalczył jego klubowy kolega Karol Ziarko. Trzeci był Wojciech Olko z UKS Orlik Rudnik nad Sanem, a czwarte miejsce zajął Michał Błasiak z TKSzach Tarnobrzeg.

W kategorii zawodników urodzonych w 2014 roku i młodszych zwyciężył Michał Gwizdak z KS Szachownica Rzeszów. Drugie miejsce zajęła Oliwia Karaś z UKS SP1 Leżajsk, a trzecie Miłosz Makowiec z KGL Szarotka Wadowice Górne. Na czwartej pozycji uplasował się Bartosz Nicałek z Orlika Rudnik nad Sanem, natomiast piąte miejsce zajął Filip Wiśniewski, reprezentujący KKL Stal Stalowa Wola.

Podczas zawodów wyróżniono również najmłodszego uczestnika turnieju. Nagrodę otrzymał Kuba Puc z Niska.