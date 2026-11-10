Ad Hoc doceniony w Rzeszowie

Jury w składzie: Izabela Karwot, Barbara Wójcik-Wiktorowicz oraz legenda sceny Mariola Łabno-Flaumenhaft najnowszą sceniczną propozycję stalowowolskiej trupy teatralnej, a mianowicie “Dziób w dziób”, przyjęło z entuzjazmem.

W teatralne szranki odbywające się pod auspicjami Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie stanęły zespoły z terenu całego województwa: Przemyśla, Jarosławia czy Korczyny, a widzowie na scenie w rzeszowskiego Centrum Młodzieży mieli do obejrzenia 10 spektakli „konfrontacyjnych” oraz jeden dodatkowy.

Ekipa ze Stalowej Woli oceniana była na końcu, ale nie przeszkodziło to zapaść w pamięć widowni Podkarpackich Konfrontacji Teatralnych. Podkreślano ich pasję, grę aktorską i angażujący widza energetyczny przekaz płynący ze sceny. Kto już widział spektakl „Dziób w dziób”, ma tego świadomość.

– Czuliśmy, że wiele osób: naszych znajomych, sympatyków i mecenasów, trzyma za nas kciuki podczas rzeszowskich zmagań i wierzcie nam: daliśmy czadu! O Stalowej Woli będzie się jeszcze długo mówić wśród publiczności Podkarpackich Konfrontacji Teatralnych – podkreślają członkowie Ad Hoc, którzy w Rzeszowie uczestniczyli również w szeregu szkoleń teatralnych, doskonaląc swój warsztat sceniczny.

Za ekipę naszego teatru miłośniczego trzymano kciuki, kibicowano im i pokrzepiano dobrym słowem, ale nie tylko. Miasto Stalowa Wola dofinansowało rzeszowskie wojaże aktorów, co przy każdej okazji podkreślają członkowie ekipy Ad Hoc.

Przed widzami w Rzeszowie zaprezentowali się: Piotr Zając, Edyta Zakrzewska, Małgorzata Jarocka, Anna Pawelec, Wioleta Hartleb, Tomasz Gotkowski, Vasyl Shvets oraz Damian Marczak. Za reżyserię spektaklu i przygotowanie aktorów odpowiada Maria Bembenek, a w Rzeszowie osobą odpowiadającą za takie aspekty techniczne jak prawidłowe oświetlenie i udźwiękowienie spektaklu była Aldona Katarzyna Słoma.