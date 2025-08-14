ABW ujęła 17-latka podejrzanego o zniszczenie pomnika w Domostawie

Do jednego z incydentów doszło w Domostawie na Podkarpaciu(gmina Jarocin), gdzie uszkodzono pomnik upamiętniający ofiary Rzezi Wołyńskiej. Jeden z 17-latków miał umieścić na nim banderowską flagę oraz napis w języku ukraińskim. Podobne działania odnotowano we Wrocławiu i Warszawie.

Premier Donald Tusk poinformował, że wstępne ustalenia służb wskazują na możliwe powiązania zatrzymanego z obcymi strukturami, które mogą dążyć do podsycania napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Podkreślił również, że nie jest to odosobniony przypadek, a podobne działania odnotowywano już wcześniej.

Obecnie prowadzone są przesłuchania, a czynności nadzoruje Prokuratura Krajowa. Postępowanie ma ustalić zarówno szczegółowe okoliczności zdarzeń, jak i ewentualnych zleceniodawców.