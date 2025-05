A więc wybory!

Stalowa Wola podzielona będzie w tych wyborach na 40 obwodów wyborczych, w tym 5 obwodów zamkniętych – tak jak w ostatnich wyborach do europarlamentu w czerwcu 2024 r.

Pamiętajcie o obwodach

Obwody zamknięte w Stalowej Woli to: Powiatowy Szpital Specjalistyczny, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Całodobowy Oddział Rehabilitacji (dawne ambulatorium przy HSW) i Szpital Specjalistyczny SANUS.

W pozostałych obwodach także głosujemy w tych samych lokalach, poza jednym wyjątkiem. W obwodzie nr 2 (osiedle Charzewice), z powodu remontu remizy OSP przy ul. Jaśminowej, siedzibą komisji wyborczej będzie Muzeum Regionalne, i tam głosować będą mieszkańcy tego obwodu.

W mieście i gminie Nisko wybory odbędą się w 18 obwodach, w tym w jednym zamkniętym (szpital powiatowy). W porównaniu z ostatnimi wyborami do europarlamentu, w Nisku nie zaszły żadne zmiany, i siedziby wszystkich obwodowych komisji znajdują się w tych samych lokalach co poprzednio.

Kto kandyduje na prezydenta

Przypomnijmy: Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) zarejestrowała 2 kandydatki i 11 kandydatów, którzy przedstawili po minimum 100 tys. prawidłowo złożonych podpisów.

Są to, według alfabetycznej kolejności nazwisk (w nawiasach popierające kandydujących partie, koalicje i stowarzyszenia):

Artur Bartoszewicz

Magdalena Biejat (Nowa Lewica)

Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej)

Szymon Hołownia (Trzecia Droga)

Marek Jakubiak (Wolni Republikanie)

Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju)

Sławomir Mentzen (Konfederacja Wolność i Niepodległość)

Karol Nawrocki (Prawo i Sprawiedliwość)

Joanna Senyszyn (Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej)

Krzysztof Stanowski

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska)

Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy)

Adrian Zandberg (partia Razem)

W takiej, alfabetycznej kolejności, nazwiska te będą również ułożone na jednostronnie zadrukowanej, białej karcie wyborczej formatu A-4.

Dwie kobiety na liście

Wśród 13 kandydatów są dwie panie (Biejat i Senyszyn). To pierwszy taki przypadek w historii dotychczasowych wyborów prezydenckich w Polsce od 1990 r.

Do tej pory, wśród 77 kandydatów były tylko trzy kobiety: Hanna Gronkiewicz-Waltz (1995), Henryka Bochniarz (2000) i Magdalena Ogórek (2015).

W 2020 r. swą kandydaturę zarejestrowała Małgorzata Kidawa-Błońska, ale w przełożonych z powodu pandemii wyborach zastąpił ją Rafał Trzaskowski.

Terminy i debaty

Najpóźniej do 28 kwietnia PKW miała podać do wiadomości wyborców dane o kandydatach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, powołać obwodowe komisje wyborcze i wskazać ich siedziby.

W dniach 3 maja - 16 maja (do godz. 24) odbywa się nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze. Ostatniego dnia kampanii, po godz. 24, a więc już 17 maja, rozpocznie się cisza wyborcza trwając do zakończenia głosowania.

12 maja odbyła się ostatnia telewizyjna debata z udziałem wszystkich kandydatów. A jeśli dojdzie do II tury wyborów, to debata dwóch kandydatów z najlepszymi wynikami z I tury na antenach trzech największych stacji telewizyjnych w Polsce ma się odbyć w tygodniu poprzedzającym 1 czerwca, czyli termin ponownego głosowania (prawdopodobnie odbędzie się 26 maja). Po I turze niewykluczone są też debaty organizowane przez innych nadawców. Cisza przed II turą wyborów obowiązywać będzie od północy, 30 maja.

Tylko jeden znak X w obrębie kratki

Głosujemy, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego wybranego kandydata na prezydenta.

Uwaga! Linie X powinny się przecinać w obrębie kratki. Zaznaczenie w niej tylko jednej linii albo np. tzw. „ptaszka” (znak V) czy innego znaku graficznego, sprawi, że głos zostanie uznany za nieważny. Podobnie, jak postawienie znaku X poza kratką.

Wrzucenie do urny karty bez żadnego znaku X albo postawienie go w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, także spowoduje nieważność głosu. W I turze wyborów prezydenckich w 2020 r. głosów nieważnych było 58 tys. 301 (0,30 proc.), a w II turze – 177 tys. 724 (0,86 proc.).

Wszelkie odręczne dopiski poczynione na karcie nie wpływają na ważność głosu, o ile został on oddany prawidłowo. Informacja o zasadach prawidłowego głosowania będzie umieszczona na dole każdej karty wyborczej.

Aby ją otrzymać należy przedstawić obwodowej komisji wyborczej dokument ze zdjęciem, potwierdzający naszą tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeśli w dniu najbliższych wyborów prezydenckich będziemy przebywać poza miejscem stałego zamieszkania, możemy złożyć wniosek do dowolnego urzędu gminy w Polsce, i otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek o zaświadczenie trzeba złożyć najpóźniej do 15 maja (nie można go składać drogą elektroniczną). Składamy go na piśmie do wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, i własnoręcznie podpisujemy. Przy składaniu wniosku należy przygotować dokument tożsamości – na przykład dowód osobisty, e-dowód lub paszport. We wniosku należy podać: nazwisko, imię (imiona), numer PESEL, oraz oznaczyć wybory, których dotyczy wniosek, w tym przypadku wybory Prezydenta Rzeczypospolitej. Można też podać dane do kontaktu. Samo zaświadczenie odbieramy w tym samym urzędzie. Do jego odbioru możemy też upoważnić inną osobę.

Na podstawie takiego zaświadczenia możemy głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Również w obwodzie wyborczym, w którym jesteśmy zameldowani, jeżeli tak się złoży, że w dniu wyborów będziemy jednak w miejscu stałego zamieszkania.

Jak informuje PKW, od razu otrzymamy dwa zaświadczenia - na pierwszą i drugą turę wyborów. Komisja przestrzega, by w dniu głosowania w lokalu wyborczym przekazać komisji właściwe zaświadczenie.

Uwaga! Jeśli zaświadczenie zostanie zgubione, zniszczone, bądź skradzione, wyborca nie otrzyma kolejnego. Co oznacza, że nie będzie mógł oddać głosu w wyborach prezydenckich. Nie zagłosuje nawet tam, gdzie mieszka, gdyż osoby, które dostają zaświadczenie, są skreślane ze spisu wyborców i nie są ujęte w żadnym spisie. Wpisuje się je na listę wyborców w dniu głosowania, w obwodzie głosowania, który wybiorą, i na podstawie właśnie wydanego zaświadczenia. Bez niego nie mogą zagłosować. Dlatego warto je pilnować.

Dopisanie się do spisu wyborców

Można się też wcześniej jednorazowo dopisać do spisu wyborców w gminie, w której akurat będziemy w dniu wyborów. Wniosek w tej sprawie także można złożyć najpóźniej do 15 maja, w urzędzie w tejże gminie. W przypadku II tury – do 29 maja.

A jeśli zamierzamy przed wyborami zmienić adres stałego zamieszkania, to powinniśmy dopisać się na stałe do spisu wyborców w nowym miejscu pobytu. W przypadku najbliższych wyborów prezydenckich tu także obowiązują podane już wyżej terminy: najpóźniej można to zrobić do 15 maja (I tura) i do 29 maja (II tura).

Uwaga! Wnioski o dopisanie do spisu wyborców możemy składać osobiście we właściwym/wybranym urzędzie gminy lub też przesłać je tam drogą elektroniczną. W tym ostatnim przypadku można to zrobić w wersji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej na stronie internetowej gov.pl. Cała procedura jest bezpłatna.

Godziny, uprawnieni, frekwencja

18 maja wybory odbędą się w godz. 7-21. Jeśli dojdzie do II tury, to głosowanie przeprowadzone zostanie w tych samych godzinach i lokalach.

Wedle stanu z 31 grudnia 2024 roku, liczba wyborców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głosowania na terenie całego kraju wynosiła 28 mln 945 tys. 200 osób.

Przypomnijmy: frekwencja w I turze wyborów prezydenckich w 2020 r. wyniosła 64,51 proc., a w II turze – 68,18 proc. I była tylko nieznacznie niższa od rekordowej frekwencji z wyborów w 1995 r. W I turze wyniosła wtedy 64,70 proc., a w II turze – gdzie w pamiętnym pojedynku Aleksander Kwaśniewski zmierzył się z Lechem Wałęsą – osiągnęła 68,23 proc.

Kwaśniewski pozostaje także jedynym kandydatem, który w wyborach prezydenckich zwyciężył już w I turze, w 2000 r. (uzyskał 53,90 proc. głosów).