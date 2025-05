A więc II tura wyborów!

18 maja 2025 r. Głosowanie w I turze wyborów prezydenckich w Stalowej Woli, w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 22 (szkoła podstawowa nr 7)

Stalowa Wola i Nisko: gdzie głosujemy

Stalowa Wola podzielona jest w II turze – tak jak przy pierwszym głosowaniu – na 40 obwodów wyborczych, w tym 5 obwodów specjalnych (tak jak w ostatnich wyborach do europarlamentu w czerwcu 2024 r.).

Obwody specjalne w Stalowej Woli to: Powiatowy Szpital Specjalistyczny, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Całodobowy Oddział Rehabilitacji (dawne ambulatorium przy HSW) i Szpital Specjalistyczny SANUS.

Przypomnijmy, iż w obwodzie nr 2 (osiedle Charzewice), z powodu remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Jaśminowej, siedzibą komisji wyborczej jest Muzeum Regionalne, i tam głosują mieszkańcy tego obwodu.

W mieście i gminie Nisko wybory odbywają się w 18 obwodach, w tym w jednym zamkniętym (szpital powiatowy). W porównaniu z ostatnimi wyborami do europarlamentu, w Nisku nie zaszły żadne zmiany, i siedziby wszystkich obwodowych komisji znajdują się w tych samych lokalach co poprzednio.

Z czym idziemy na wybory

W II turze nazwiska dwóch kandydatów, ułożone w alfabetycznej kolejności, znajdują się na jednostronnie zadrukowanej, białej karcie wyborczej formatu A-4.

Aby ją otrzymać należy przedstawić obwodowej komisji wyborczej dokument ze zdjęciem, potwierdzający naszą tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Może też być to dowód osobisty w formie elektronicznej, w aplikacji mObywatel.

Tylko jeden znak X w kratce

Głosujemy, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego wybranego kandydata na prezydenta.

Uwaga! Linie X powinny się przecinać w obrębie kratki. Zaznaczenie w niej tylko jednej linii albo np. tzw. „ptaszka” (znak V) czy innego znaku graficznego, sprawi, że głos zostanie uznany za nieważny. Podobnie, jak postawienie znaku X poza kratką.

Wrzucenie do urny karty bez żadnego znaku X albo postawienie go w kratce przy nazwiskach obu kandydatów, także spowoduje nieważność głosu.

Wszelkie odręczne dopiski poczynione na karcie nie wpływają na ważność głosu, o ile został on oddany prawidłowo. Informacja o zasadach prawidłowego głosowania jest umieszczona na dole każdej karty wyborczej.

Uwaga! Karta musi być opatrzona pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej oraz wydrukowanym odciskiem pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Ich obecność jest niezbędna - karta bez wymaganych pieczęci jest nieważna.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeśli 1 czerwca, w dniu II tury wyborów będziemy przebywać poza miejscem stałego zamieszkania, możemy wcześniej złożyć wniosek do dowolnego urzędu gminy w Polsce, i otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek o zaświadczenie trzeba złożyć najpóźniej do 29 maja (nie można go składać drogą elektroniczną). Składamy go na piśmie do wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, i własnoręcznie podpisujemy. Przy składaniu wniosku należy przygotować dokument tożsamości – na przykład dowód osobisty, e-dowód lub paszport. We wniosku należy podać: nazwisko, imię (imiona), numer PESEL, oraz oznaczyć wybory, których dotyczy wniosek, w tym przypadku wybory Prezydenta Rzeczypospolitej. Można też podać dane do kontaktu. Samo zaświadczenie odbieramy w tym samym urzędzie. Do jego odbioru możemy też upoważnić inną osobę.

Na podstawie takiego zaświadczenia możemy głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Również w obwodzie wyborczym, w którym jesteśmy zameldowani, jeżeli tak się złoży, że w dniu wyborów będziemy jednak w miejscu stałego zamieszkania.

Jeśli takie zaświadczenie pobraliśmy przed I turą wyborów, to otrzymaliśmy też wtedy zaświadczenie na II turę, i z tym ostatnim udajemy się 1 czerwca do dowolnie wybranego przez nas lokalu wyborczego w Polsce lub za granicą.

Uwaga! Jeżeli to zaświadczenie zostało zgubione lub zniszczone, to nie będziemy mogli zagłosować 1 czerwca, nawet w miejscu stałego zamieszkania/zameldowania.

Dopisanie się do spisu wyborców

Do 29 maja, do północy, można też jednorazowo dopisać się do spisu wyborców w gminie, w której akurat będziemy w dniu II tury wyborów.

A jeśli przed II turą zamierzamy zmienić adres stałego zamieszkania, to także do 29 maja, do północy, powinniśmy dopisać się na stałe do spisu wyborców w nowym miejscu pobytu.

Uwaga! Wnioski o dopisanie do spisu wyborców możemy składać osobiście we właściwym/wybranym urzędzie gminy lub też przesłać je tam drogą elektroniczną. W tym ostatnim przypadku można to zrobić w wersji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej na stronie internetowej gov.pl.

Uprawnieni i obwody: Polska i zagranica

W całej Polsce uprawnionych do głosowania w II turze wyborów prezydenckich jest 28 mln 943 tys. 594 osoby. Tak jak w I turze, utworzono 32 tys. 143 obwody wyborcze.

Za granicą, do głosowania w 511 obwodach zarejestrowało się 695 tys. 866 osób (przed I turą – blisko 510 tys.).

Pierwsze sondażowe wyniki

Od północy z piątku na sobotę (30/31 maja) trwać będzie cisza wyborcza, która - jeśli nie zostanie przedłużona przez PKW – zakończy 1 czerwca o godz. 21.

Zaraz po zakończeniu głosowania, trzy telewizje: TVP, Polsat i TVN przedstawią wyniki exit poll - badanie zostanie przeprowadzone przez pracownię Ipsos. Będą to pierwsze sondażowe wyniki wyborów na podstawie ankiet przeprowadzonych przed losowo wybranymi 500 lokalami wyborczymi w całej Polsce.

Ankieterzy Ipsos poproszą osoby, które oddały głos, o wypełnienie krótkiej ankiety. Metodologia badania zakłada zrealizowanie ok. 100 ankiet w każdym z wylosowanych lokali wyborczych, czyli uzyskanie ok. 50 tys. ankiet.

W ankiecie wyborca udziela odpowiedzi dotyczących miejsca zamieszkania, wieku, płci i preferencji wyborczych. Na ich podstawie, po zakończeniu ciszy wyborczej, zostaną przedstawione dane o procentowym poparciu dla obu kandydatów w skali całego kraju, o frekwencji wyborczej, oraz o strukturze elektoratów Nawrockiego i Trzaskowskiego.

Jaki jest margines pomyłki

Margines błędu pomiarowego wynosi do 2 punktów procentowych. Przypomnijmy: wyniki sondażu Ipsos podane 18 maja, zaraz po zakończeniu głosowania w I turze, w przypadku kandydatów rywalizujących teraz w II turze, były minimalnie niedoszacowane.

I tak: Rafał Trzaskowski uzyskał ostatecznie 31,36 proc. głosów (według Ipsos - 30,8 proc.), a Karol Nawrocki – 29,54 proc. głosów (według Ipsos – 29,1 proc.).

W pierwszym przypadku niedoszacowanie wyniosło więc 0,56 pkt. proc., a w drugim – 0,44 pkt. proc.

A więc głosujemy! Czy padnie rekord frekwencji?

W niedzielę 1 czerwca, tak jak 18 maja, lokale wyborcze czynne będą w godz. godz. 7 - 21.

Przypomnijmy: 18 maja 2025 r. głosowało 67,31 proc. uprawnionych, co jest najwyższą frekwencją w historii pierwszej tury wyborów prezydenckich w Polsce, od przywrócenia tego urzędu w 1990 r.

Najwyższą natomiast frekwencję we wszystkich prezydenckich głosowaniach odnotowano w II turze wyborów w 1995 r. – 68,23 proc., kiedy to w pamiętnym pojedynku Aleksander Kwaśniewski zmierzył się z Lechem Wałęsą.

Czy 1 czerwca i ten frekwencyjny rekord zostanie pobity?