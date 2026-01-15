A w Rudniku nad Sanem strażaczki i strażacy walczyli o puchar burmistrza

Turniej od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i nie inaczej było w sobotę, 11 stycznia. W rywalizacji kobiet po raz kolejny bezkonkurencyjna okazała się drużyna OSP Przędzel. Zawodniczki w pięknym stylu obroniły tytuł mistrzowski, potwierdzając swoją znakomitą formę i siatkarskie doświadczenie. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna OSP Kopki, a trzecie miejsce zajęła reprezentacja OSP Rudnik nad Sanem.

W turnieju mężczyzn triumfowała drużyna OSP Kopki, która w tegorocznych rozgrywkach zaprezentowała się znakomicie, imponując dobrą organizacją gry i zespołową współpracą. Drugie miejsce wywalczyła OSP Przędzel, natomiast na najniższym stopniu podium stanęła drużyna OSP Rudnik nad Sanem B. Kolejne miejsca zajęły OSP Kolonia Przędzel oraz OSP Rudnik nad Sanem A.

Organizatorem wydarzenia był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Rudniku nad Sanem we współpracy z Burmistrzem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Puchary i nagrody najlepszym drużynom wręczyli: burmistrz Tadeusz Handziak, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Mariusz Ślusarczyk oraz gospodarz turnieju, dyrektor MOSiR Piotr Potocki.

Turniej był nie tylko sportową rywalizacją, ale także doskonałą okazją do integracji środowiska strażackiego. Jak widać strażacy ochotnicy świetnie radzą sobie nie tylko w akcjach ratowniczych, ale również na sportowych parkietach.

Źródło, zdjęcia Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem