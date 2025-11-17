Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
5.0 / 5
Stalowa Wola 17 listopada 2025

A święty spokojnie czeka na przeprowadzkę

Przetrwał zabór i dwie wojny, a gdy pozostało mu już tylko błogosławić przechodzących obok, rozpętała się nad nim burza. Zasiał ją radny Łukasz Durek dociekając publicznie, czy można przenieść kapliczkę z miejsca na miejsce, bez pytania o zdanie społeczeństwa. Magistrat odpowiedział, że nie ma co do tego przeszkód.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Chodzi o kapliczkę św. Jana Nepomucena, która od XIX w. stoi na rozstaju obecnych ul. Lipowej i Wspólnej w Charzewicach. Stoi na prywatnej posesji. Nie jest jeszcze w opłakanym stanie, ale widać, że ząb czasu nadgryza Świętego. Właścicielowi posesji brakuje desperacji, by kapliczkę odnowić, ale znalazł się chętny do pokrycia pełnych kosztów renowacji. Warunkiem jest jednak przeniesienie kapliczki na jego działkę, też w Charzewicach.

O planowanej „przeprowadzce” zostali powiadomieni Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków i Urząd Miasta w Stalowej Woli. Konserwator nie widzi przeszkód, o czym radnego poinformował wiceprezydent Tomasz Miśko. Chodzi wszak o prywatną własność jaką w świetle prawa jest kapliczka z Nepomukiem. Kapliczka bez wątpienia jest zabytkiem, ale nie ma jej …w wykazie zabytków. To efekt czyjegoś zaniedbania, jednak ogranicza to starania się o pieniądze na renowację chociażby miastu. Miasto do prywatnej własności nie może dokładać, nawet gdy chodzi o świętego.

Lubomirscy mieli nabożeństwo do św. Jana Nepomucena, którego kazał utopić czeski król Wacław IV. Przy tej samej ul. Lipowej jest druga kapliczka z Nepomukiem. Ta miała więcej szczęścia, bo została odrestaurowana, gdy temu samemu procesowi poddawana była brama do charzewickiego parku Lubomirskich. Trzecia kapliczka z tym samym świętym jest w Rozwadowie. Też na prywatnej posesji i też miała być przeniesiona, ale miasto zmieniło plany przebiegu tzw. obwodnicy Rozwadowa i święty od powodzi stoi nadal tam, gdzie wielką powódź w 1768 r. zatrzymał.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Utrudnienia na drodze Ulanów - Przędzel. Rusza układanie nawierzchni
Ulanów
Utrudnienia na drodze Ulanów - Przędzel. Rusza układanie nawierzchni
Wspomnieli Literackich Patronów roku 2025
Stalowa Wola
Wspomnieli Literackich Patronów roku 2025
Zapisz dziecko do MBP - dostaniesz 3 książki!
Stalowa Wola
Zapisz dziecko do MBP - dostaniesz 3 książki!
Mikołajkowa Kropla Pomocy. Jubileuszowa zbiórka krwi w Zbydniowie
Zaleszany
Mikołajkowa Kropla Pomocy. Jubileuszowa zbiórka krwi w Zbydniowie
Koncert Krzysztofa Cugowskiego. Jest taki zawrotny głos
Stalowa Wola
Koncert Krzysztofa Cugowskiego. Jest taki zawrotny głos
Niech usłyszą w Berlinie i Brukseli, że Polak nie będzie się kłaniał!
Stalowa Wola
Niech usłyszą w Berlinie i Brukseli, że Polak nie będzie się kłaniał!
Podinsp. Jerzy Ruszczycki nowym zastępcą komendanta stalowowolskiej policji
Stalowa Wola
Podinsp. Jerzy Ruszczycki nowym zastępcą komendanta stalowowolskiej policji
Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy i ogłoszenie wyników konkursu
Nisko
Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy i ogłoszenie wyników konkursu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu