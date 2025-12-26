A po świętach spotykamy się na turnieju siatkarskim!

W wydarzeniu wezmą udział zawodniczki Vegi SiR Stalowa Wola oraz UKS Zaleszany, a więc drużyn, które od lat z powodzeniem rywalizują w młodzieżowych rozgrywkach ligowych na Podkarpaciu. Na parkiecie zobaczymy także byłe zawodniczki obu klubów, co nada turniejowi wyjątkowego, sentymentalnego charakteru.Kibiców czekają sportowe emocje na najwyższym poziomie, świąteczna atmosfera i duża dawka pozytywnej energii. To doskonała okazja, by podziwiać rozwijające się talenty siatkarskie oraz wspólnie zakończyć rok w duchu rywalizacji fair play.

📅 Sobota, 27 grudnia 2025 r.

⏰ Start: godz. 10:00

Hala SiR – Stalowa Wola