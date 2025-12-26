Miesięcznik
Stalowa Wola
26 grudnia 2025

A po świętach spotykamy się na turnieju siatkarskim!

27 grudnia (sobota) w hali SiR w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej rozegrany zostanie XIV Turniej Świąteczny Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Prezesa SiR Stalowa Wola. Zapraszamy mieszkańców, sympatyków polskiej królowej sportu, jaką od lat jest siatkówka. Bądźcie z nami, kibicujcie i wspólnie przeżyjmy świąteczne emocje na parkiecie!

W wydarzeniu wezmą udział zawodniczki Vegi SiR Stalowa Wola oraz UKS Zaleszany, a więc drużyn, które od lat z powodzeniem rywalizują w młodzieżowych rozgrywkach ligowych na Podkarpaciu. Na parkiecie zobaczymy także byłe zawodniczki obu klubów, co nada turniejowi wyjątkowego, sentymentalnego charakteru.Kibiców czekają sportowe emocje na najwyższym poziomie, świąteczna atmosfera i duża dawka pozytywnej energii. To doskonała okazja, by podziwiać rozwijające się talenty siatkarskie oraz wspólnie zakończyć rok w duchu rywalizacji fair play.

📅 Sobota, 27 grudnia 2025 r.

⏰ Start: godz. 10:00

 Hala SiR – Stalowa Wola

