9 pomysłów na podarunek dla 9-latka

Prezent dla 9-latka do 200 zł

W zależności od tego, z jakiej okazji szukamy prezentu, czy to są urodziny, dzień dziecka, święta czy imieniny to mamy różne budżety. I oczywiście bierzemy pod uwagę też to, czy dane dziecko jest nam bliskie, czy raczej jest z dalekiej rodziny lub od znajomych z pracy. Jeśli więc szukamy prezentu na mniejszą okazję lub dla dziecka, które nie jest z naszego najbliższego otoczenia, to mamy kilka propozycji do 200 zł, które na pewno przypadną młodemu człowiekowi do gustu.

Na stronie https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezenty-dla-dzieci/prezenty-dla-9-latkow/ znajdziesz wiele voucherów na prezent dla 9-latka i 9-latki, które pomogą im zbudować wspomnienia, a nie zostaną po tygodniu rzucone do kąta jak większość zabawek. Jedną z takich ciekawych opcji prezentowych będą gokarty. To przeżycie w niskiej cenie, które będzie świetną zabawą i porządną dawką adrenaliny nie tylko dla dzieci, ale też dla towarzyszących im dorosłych.

Zostając przy motoryzacji, ciekawym i nietypowym prezentem dla 9-latka będzie na pewno jazda samochodem rajdowym. Który chłopiec nie chciałby się przejechać prawdziwym samochodem? A dzięki specjalnie przygotowanemu pod dziecko Seicento 1.1, chłopiec będzie mógł się poczuć jak na prawdziwym torze wyścigowym. Swoją drogą - będzie po takim też jeździł, ale z zachowaniem bezpieczeństwa i bez innych aut w okolicy.

Dla dziecka ciekawego świata z pewnością dobrze sprawdzi się wyjście do EC1 na “Ulicę Żywiołów”, wystawę specjalnie przeznaczoną dla dzieci od 3 do 10 lat. Wystawa ma ponad 1500 metrów kwadratowych i mieści się na trzech piętrach, a dzieci mogą na niej poznawać pięć żywiołów: wodę, powietrze, ogień, ziemię i życie. Jeśli twoje dziecko pasjonuje się nauką, to taka rozrywka będzie dla niego bardzo wartościowym przeżyciem. I tak, rodzice też mogą brać udział w zwiedzaniu.

Park trampolin może się wydawać czymś zwyczajnym, jednak to przede wszystkim okazja dla dziecka do wyrzucenia nadmiaru nagromadzonej energii, poznania nowych dzieci i świetnej zabawy. Taki bilet nie jest zbyt drogi, więc można kupić kilka sztuk, tak, aby dziecko mogło udać się na tą szaloną zabawę nawet kilka razy. W dodatku park trampolin zapewni mu odpowiednią dawkę ruchu pod okiem czujnego instruktora.

Oto kilka dodatkowych pomysłów na prezent dla 9-latka i 9-latki, które będą do 200 zł:

Park linowy to świetna alternatywa dla parku trampolin, szczególnie jeśli mamy lato i od razu możemy z niego skorzystać

Przygoda w mini zoo będzie niesamowicie ciekawą rozrywką dla każdego dziecka lubiącego słodkie, małe zwierzątka

Paintball laserowy to kolejne aktywne przeżycie, które sprawdzi się dla ruchliwych dzieci lubiących dreszczyk rywalizacji



Vouchery prezentowe w alternatywie do słodkości

Dobrze wiemy, że każde dziecko kocha łakocie i często najlepszym prezentem jest tabliczka czekolady. Ale możemy iść o krok dalej i wręczyć dziecku słodki voucher, który dodatkowo będzie ciekawym przeżyciem.

Głównym prezentem dla 9-latka będzie na pewno degustacja czekolady, w Wedlu lub w Karmello. W obu przypadkach mamy czekoladę w formie płynnej, z dodatkami, a taka dawka słodkości wystarczy dziecku na długie tygodnie.

Warsztaty w Manufakturze cukierków z upominkiem będą przede wszystkim świetną rozrywką, a do tego dziecko zabierze ze sobą słodki upominek do domu.

A może wiesz, że twój 9-latek uwielbia gotować i konsumować najróżniejsze kuchnie świata? Zabierz go wtedy na warsztaty robienia pizzy, które będą przede wszystkim dobrą zabawą połączone z pożyteczną nauką.

Nietypowe prezenty dla dzieci

Ostatnimi dwoma ciekawymi prezentami na liście nietypowych prezentów dla 9-latka i 9-latki będą atrakcje, które wymagają większego wkładu finansowego, ale przeżycia z nich będą tak samo niesamowite jak z pozostałych, zaproponowanych przez nas prezentów.

Wyjątkowy Prezent oferuje w prezencie dla 9-latka lub 9-latki przejażdżkę szybkim autem po torze. Nie jest to taka opcja jak jazda samochodem rajdowym czy Monster Truckiem, tutaj dziecko nie może samo kierować autem. Dlaczego? Bo będzie to przejażdżka samochodem, z którego prędkością nie jeden dorosły miałby problem. Maserati, Porsche, Lamborghini Huracan, Ferrari F430 czy BMW 330i E46 Clubsport. Wystarczy dowiedzieć się, które z tych aut jest marzeniem dziecka. Możemy także wybrać opcję jazdy ulicami miasta, na przykład Dodgem Challengerem.

I ostatnim prezentem na liście jest coś, z czego skorzysta cała rodzina, czyli dwudniowa zabawa w Energylandii z noclegiem w Tipi lub w Wozie Kowbojskim. Ta opcja daje nam dwa dni niesamowicie dobrej zabawy i do tego niekonwencjonalny nocleg, który również będzie ogromną frajdą dla dziecka w każdym wieku.