87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Dzień Sybiraka w Stalowej Woli

Obchody rozpoczną się o godz. 18 mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Następnie uczestnicy przejdą na cmentarz komunalny, gdzie przed symbolicznym Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbędą się dalsze uroczystości.

W programie znalazły się m.in. wystawienie posterunku honorowego Wojska Polskiego i harcerzy, przemarsz z udziałem Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury oraz wprowadzenie Wojskowej Asysty Honorowej. O godz. 19 rozpocznie się główna część obchodów rocznicowych.

Uroczystości będą również okazją do oddania hołdu ofiarom sowieckich represji i wszystkim, którzy doświadczyli zesłania oraz życia na Syberii. W wydarzeniu weźmie udział m.in. Chór „Pasja” Leżajskiego Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów.