Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Stalowa Wola 14 września 2026

87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Dzień Sybiraka w Stalowej Woli

W czwartek, 17 września, w Stalowej Woli odbędą się uroczystości upamiętniające 87. rocznicę agresji ZSRS na Polskę oraz losy Polaków, którzy zostali zesłani na Sybir.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Obchody rozpoczną się o godz. 18 mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Następnie uczestnicy przejdą na cmentarz komunalny, gdzie przed symbolicznym Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbędą się dalsze uroczystości.

W programie znalazły się m.in. wystawienie posterunku honorowego Wojska Polskiego i harcerzy, przemarsz z udziałem Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury oraz wprowadzenie Wojskowej Asysty Honorowej. O godz. 19 rozpocznie się główna część obchodów rocznicowych.

Uroczystości będą również okazją do oddania hołdu ofiarom sowieckich represji i wszystkim, którzy doświadczyli zesłania oraz życia na Syberii. W wydarzeniu weźmie udział m.in. Chór „Pasja” Leżajskiego Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ukradł piwo ze sklepu, a potem szarpał się z pracownicą
Stalowa Wola
Ukradł piwo ze sklepu, a potem szarpał się z pracownicą
RELACJE 2026. „Zatracenie” opowie historię lasowiackich kobiet
Stalowa Wola
RELACJE 2026. „Zatracenie” opowie historię lasowiackich kobiet
Powidlaki przyciągnęły tłumy. Michał Wiśniewski porwał publiczność
Krzeszów
Powidlaki przyciągnęły tłumy. Michał Wiśniewski porwał publiczność
Wymarzona inauguracja „Stalówek”
Stalowa Wola
Wymarzona inauguracja „Stalówek”
OSP Stalowa Wola ma już 20 lat
Stalowa Wola
OSP Stalowa Wola ma już 20 lat
Jechała za szybko i była pijana. 53-latka zatrzymana
Krzeszów
Jechała za szybko i była pijana. 53-latka zatrzymana
Pamięć utrwalona w drewnie. O wciąż żywej tradycji Lasowiaków
Stalowa Wola
Pamięć utrwalona w drewnie. O wciąż żywej tradycji Lasowiaków
Piotr Legutko w Stalowej Woli. Opowie o „Magnacie z Pałacu Prasy”
Stalowa Wola
Piotr Legutko w Stalowej Woli. Opowie o „Magnacie z Pałacu Prasy”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu