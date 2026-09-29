84 lata od tragedii w Kochanach. Oddali hołd pomordowanym mieszkańcom

Niedzielne obchody (27.10) rozpoczęła część artystyczna przygotowana przez Grupę Rekonstrukcyjną Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939”, uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach oraz Pysznicką Orkiestrę Dętą z Domu Kultury w Pysznicy.

Uczestników uroczystości powitał wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz. Szczególne słowa skierował do rodzin osób zamordowanych podczas pacyfikacji, a także przedstawicieli władz parlamentarnych i samorządowych oraz służb mundurowych.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych na maszt wciągnięto flagę państwową i odśpiewano hymn. Centralnym punktem obchodów była msza święta pod przewodnictwem ks. kanonika Stanisława Kurasia, sprawowana wspólnie z proboszczami i wikariuszami parafii z terenu gminy Pysznica.

Po nabożeństwie przewodniczący Rady Gminy Pysznica Krzysztof Skrzypek odczytał Apel Pamięci. W ten sposób po raz kolejny przywołano pamięć mieszkańców Kochan, którzy zginęli z rąk niemieckich okupantów.

Zbrodnia w Kochanach

Historia, którą przypominają coroczne uroczystości, sięga 30 września 1942 roku. Kochany były wówczas niewielką osadą położoną wśród gęstych lasów. Takie usytuowanie sprawiało, że wieś stanowiła punkt schronienia i zaopatrzenia dla oddziałów partyzanckich. Za udzielaną im pomoc Niemcy postanowili zemścić się na mieszkańcach.

Rankiem wieś została otoczona przez oddziały Wehrmachtu, SS i żandarmerię. Kochany liczyły około 80 mieszkańców, jednak część z nich w tym czasie pracowała w polu lub ukrywała się. We wsi pozostały głównie małe dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne, a także karmiące matki i kobiety w ciąży.

Niemcy zamordowali prawdopodobnie 37 osób. W ciągu około półtorej godziny zginęło 20 dzieci, w tym niemowlęta, 12 kobiet i 5 mężczyzn. Po dokonaniu zbrodni okupanci zrabowali żywy inwentarz i wartościowe przedmioty, a następnie spalili zabudowania. Z osady pozostały zgliszcza.

Dziś o ofiarach przypomina zabytkowy cmentarz wojenny ukryty wśród lasów oraz stojący przy nim pomnik z nazwiskami pomordowanych. Od 2010 roku właśnie tutaj odprawiane są polowe msze święte w intencji ofiar pacyfikacji Kochan.