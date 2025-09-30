Miesięcznik
83. rocznica pacyfikacji wsi Kochany

28 września, przy Zabytkowym Cmentarzu Wojennym w Kochanach (gmina Pysznica), odbyły się uroczystości upamiętniające 83. rocznicę tragicznych wydarzeń - pacyfikacji osady, w której życie straciło 37 mieszkańców, a cała wieś została spalona.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W czasie okupacji niemieckiej mieszkańcy Kochan wspierali oddziały partyzanckie oraz pomagali ukrywającym się uciekinierom. To właśnie za tę pomoc 30 września 1942 roku hitlerowcy dokonali brutalnej akcji odwetowej - zamordowali kobiety, dzieci i osoby starsze, a miejscowość zrównali z ziemią.

Pamięć o ofiarach jest żywa do dziś. Co roku, w ostatnią niedzielę września, przy cmentarzu w Kochanach odbywają się uroczystości rocznicowe. W tym roku zgromadziły one wyjątkowo liczne grono uczestników - mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz władz.

Powiat Stalowowolski reprezentowali starosta Janusz Zarzeczny, wicestarosta Stanisław Sobieraj oraz radny Rady Powiatu Rafał Tofil. Obecni byli również reprezentanci innych instytucji i samorządów, a także poczty sztandarowe.

Centralnym punktem obchodów była Msza Święta odprawiona w intencji pomordowanych mieszkańców Kochan, po której odczytano Apel Poległych.

Uroczystości towarzyszyła część artystyczna. Wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach, Pysznicka Orkiestra Dęta działająca przy Domu Kultury w Pysznicy, solistka Dominika Swara, Chór Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” oraz Chór Konkatedralny pod dyrekcją Edwarda Horoszko.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

