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Stalowa Wola 1 października 2026

83 nowych studentów na stalowowolskim wydziale Politechniki Rzeszowskiej

49 osób na studiach dziennych i 34 na zaocznych rozpoczęło pierwszy rok na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Łącznie kształci się tam obecnie 217 studentów.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Nowy rok akademicki oficjalnie rozpoczęto 30 września. Inauguracja w auli przy ul. Kwiatkowskiego była przede wszystkim pierwszym spotkaniem nowych studentów z uczelnią. O tym, jak będzie wyglądała ich nauka, organizacji zajęć i możliwościach oferowanych przez wydział opowiadał prodziekan ds. kształcenia dr inż. Marcin Marciniak.

Stalowowolski wydział ma tę przewagę, że funkcjonuje w mieście silnie związanym z przemysłem. Na ten aspekt zwróciła uwagę obecna na inauguracji zastępca prezydenta Monika Pachacz-Świderska.

- Ta uczelnia jest wyjątkowa, ten wydział jest wyjątkowy również dlatego, że Państwo kontynuując swoją naukę możecie jednocześnie popróbować sobie pracy zawodowej. To jest niezwykłe połączenie, które nie każda uczelnia umożliwia. Stalowa Wola jest miastem przemysłowym i to tutaj właśnie przemysł łączy się z nauką na bardzo wysokim poziomie - mówiła.

Studenci mogą również korzystać ze stypendiów przyznawanych przez prezydenta miasta, a swoje pomysły zgłaszać w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Podczas inauguracji głos zabrała także radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech.

- Drodzy, młodzi studenci Wy swoim zdobywaniem wiedzy, doświadczeniem na studiach budujecie silną i mądrą Polskę. Wybraliście Politechnikę Rzeszowską - dla nas wiodącą uczelnię w województwie podkarpackim. Wybraliście Stalową Wolę, serce podkarpackiej innowacji, przemysłu - mówiła.

Uroczystość rozpoczęła rok akademicki 2026/2027 dla całej społeczności stalowowolskiego wydziału.

Źródło: UM Stalowa Wola

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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