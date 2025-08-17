80-lecie miasta z muzyką, historią i atrakcjami dla każdego

— Mieszkańcy Stalowej Woli, Przyjaciele i Goście naszego miasta, szykujcie się na imprezę, jakiej jeszcze nie było! — zapowiada prezydent Lucjusz Nadbereżny, podkreślając, że długo wyczekiwane wydarzenie będzie miało wyjątkowy wymiar.

— Wiem, jak bardzo czekaliście na duże wydarzenie koncertowe w Stalowej Woli. Wspólnie z Miejskim Domem Kultury i naszymi Parterami z radością zapraszamy Was na niezapomniany weekend 5-7 września 2025 roku na Błoniach nad Sanem, gdzie uczcimy 80-lecie praw miejskich naszego miasta! – dodaje.

Trzy dni koncertów i atrakcji

Wydarzenie pod nazwą #STALOVEFestiwal to nie tylko koncerty, ale całe trzy dni kulturalnej i edukacyjnej celebracji. Jak zapowiada prezydent:

— To wydarzenie to coś więcej niż tylko festiwal – to muzyczne podziękowanie dla wszystkich pokoleń, które każdego dnia, od ponad ośmiu dekad, swoją ciężką pracą budują siłę i potencjał Stalowej Woli. Jesteśmy miastem ludzi pracowitych, zdeterminowanych – ale też takich, którzy potrafią się wspólnie i radośnie bawić. I właśnie tak będzie!

Na scenie głównej pojawią się gwiazdy, które porwą tłumy:

Piątek (5 września): rockowe brzmienia w wykonaniu Sonbird, T.Love i Kult – zapowiada prezydent.

Sobota (6 września): hip-hopowe show z udziałem Avi, Fukaj, Kinny Zimmer i Otsochodzi.

Niedziela (7 września): wielopokoleniowy finał z udziałem Eveliny Ross, Kayah i Tribbsa.

Lokalni artyści, kreatywna scena i dyskoteka pod gwiazdami

Na scenie obok ogólnopolskich gwiazd pojawią się również lokalni twórcy – uznani artyści ze Stalowej Woli, którzy zaprezentują swój talent przed szeroką publicznością.

Po koncertach muzyka nie ucichnie – parkiet pod gwiazdami zapewnią DJ-e i nocna zabawa na świeżym powietrzu.

W programie znajdzie się także scena kreatywna, na której odbywać się będą panele dyskusyjne, debaty i spotkania z osobistościami ze świata kultury, nauki i życia społecznego.

Historia, edukacja i rodzinne atrakcje

Nie zabraknie elementów edukacyjnych i rozrywkowych – w programie między innymi inscenizacja historyczna przybliżająca początki miasta, animacje dla rodzin, warsztaty edukacyjne, doświadczenia naukowe oraz inne zaskakujące atrakcje dla każdej grupy wiekowej.

— Od inspirujących warsztatów, przez kosmiczne przygody i doświadczenia po zaskakujące niespodzianki – każdy znajdzie coś dla siebie! – zapowiada prezydent.

Rezerwujcie czas!

— Już dziś rezerwujcie weekend 5-7 września na świętowanie 80-lecia Stalowej Woli – będzie to czas pełen emocji, radości i wspólnoty! – zachęca Lucjusz Nadbereżny.

Organizatorzy zapowiadają, że w nadchodzących dniach będą sukcesywnie ujawniać szczegóły programu oraz informacje organizacyjne. Już teraz jednak wiadomo jedno: Stalowa Wola szykuje się na wydarzenie, które przejdzie do historii miasta.