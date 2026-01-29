Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 29 stycznia 2026

80 lat teatru w jednej opowieści. Kuratorskie oprowadzanie po wystawie w MDK

Galeria „TŁO” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli zaprasza na wyjątkową wystawę poświęconą historii Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy. Ekspozycja zatytułowana „Gra regułą i wolnością. 80 lat Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy” to nie tylko archiwalna podróż w czasie, ale także próba pokazania teatru jako żywego organizmu, który nieustannie reaguje na zmieniającą się rzeczywistość.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wystawa została zaprojektowana jak przestrzeń przypominająca pokój zagadek. Historia teatru odsłania się stopniowo – poprzez fotografie, zapiski, scenariusze, listy, afisze oraz projekty scenograficzne. Zwiedzający prowadzeni są przez kolejne dekady działalności zespołu: od pierwszych powojennych spektakli, przez czasy PRL-u, aż po okres wolnej Polski. To opowieść o tworzeniu w różnych realiach społecznych i politycznych, ale także o tym, co w teatrze pozostaje niezmienne - wspólnocie ludzi i pasji do sceny.

Centralną postacią ekspozycji jest Józef Żmuda, jeden z najważniejszych reżyserów i aktorów Amatorskiego Teatru Dramatycznego, którego działalność na trwałe ukształtowała tożsamość zespołu. Ważnym elementem wystawy jest również obraz Ryszarda Winiarskiego „Chance in game for two” z 1986 roku, przekazany teatrowi przez Ministerstwo Kultury i Sztuki z okazji 40-lecia ATD. Dzieło, oparte na zasadach sztuki systemowej, staje się metaforą teatru balansującego pomiędzy regułą a wolnością, strukturą a improwizacją.

Ekspozycja nie ogranicza się jednak wyłącznie do archiwów. Jej uzupełnieniem są prace dzieci i młodzieży powstałe podczas zajęć plastycznych prowadzonych w MDK przez Agatę Magdziak. Młodzi twórcy wchodzą w dialog z historią teatru, pokazując, czym scena jest dla nich dzisiaj. W przestrzeni wystawy obecne są także działania zaproszonych artystów. Jakub Woynarowski jest autorem plakatu ekspozycji, natomiast Adam Magdziak wykonał kopię płaskorzeźby Światowida znad sceny MDK. Rzeźba symbolicznie zamyka wystawę, kierując uwagę ku przyszłości i pytaniom o dalsze losy teatru.

Wystawa zachęca również do dalszego odkrywania tematu poprzez dwie publikacje: jedną poświęconą historii Amatorskiego Teatru Dramatycznego, drugą dokumentującą szerszy ruch teatru amatorskiego.

Osoby zainteresowane głębszym poznaniem ekspozycji mogą wziąć udział w kuratorskim oprowadzaniu, które odbędzie się w niedzielę, 1 lutego, o godzinie 16.00.

Wystawę „Gra regułą i wolnością. 80 lat Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy” można oglądać w Galerii „TŁO” MDK w Stalowej Woli do 9 lutego.

