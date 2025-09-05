80 lat Praw Miejskich Stalowej Woli – rusza STALOVE FESTIVAL!

PIĄTEK, 5 września
09:00 – Turniej Piłki Nożnej Plażowej (szkoły stalowowolskie)
10:00 – Śniadanie na temat: „Słowo leczy, słowo rani” – debata (K. Stoparczyk, M. Pachacz-Świderska, uczniowie)
15:00 – Warsztaty „Ręcznie robione” – animacje, rękodzieło, modelarstwo
18:00 – Wes Gałczyński & Power Train
18:30 – Krzysztof Szeliga
18:45 – The Cranked
19:00 – Sonbird
20:00 – T.Love
21:30 – Kult
Po koncertach: AFTER PARTY z DJ-ami
SOBOTA, 6 września
10:00 – Turniej Siatkówki Plażowej (szkoły stalowowolskie)
10:00 – Śniadanie na temat: „Polak w kosmosie…” – Kuba Hajkuś (To Jakiś Kosmos!)
13:00 – „Gotowanie na wielkiej patelni” – pokaz kulinarny Mariusza Szweda (MasterChef)
13:00 – Centrum Kosmicznej Zabawy – animacje
15:00 – Wykład prof. Wacława Gudowskiego: „Po co komu prąd z atomu”
16:00 – Spotkanie otwarte z Andrzejem Dudą – promocja książki „To ja. Andrzej Duda”
18:00 – eme1 / łkj + goście
18:20 – Ślepy PŁW
18:40 – Kubson
19:00 – Stalowy Break
19:30 – Fukaj
20:00 – Kinny Zimmer
21:00 – Avi
22:00 – Otsochodzi
Po koncertach: AFTER PARTY z DJ-ami
NIEDZIELA, 7 września
08:00 – Spacer przyrodniczy: Park Zimnej Wody i Błonia Nadsańskie (z prof. Robertem Gwiazdą)
10:00 – Śniadanie na temat: „Konflikt człowiek – zwierzęta” – spotkanie z prof. Robertem Gwiazdą
11:00–12:00 – Zumba
11:00–14:00 – Chill z Techno San
13:00 – Pilates
13:00 – Ptasie warsztaty – rękodzieło z motywem ornitologicznym
14:00 – Nordic Walking
14:00 – Turniej wiedzy: „Co Ty wiesz o Stalowej Woli?” (Quizspotter)
15:30 – Inscenizacja historyczna: „Stalowa Wola Narodu Polskiego”
16:30 – Spotkanie z aktorem Adamem Woronowiczem
18:00 – Orkiestra Dęta MDK
18:30 – Studio wokalne RDK „Sokół” i MDK
19:00 – Emilia Warchoł & Kacper Życzyński
19:30 – Evelina Ross
20:30 – Kayah
22:00 – Tribbs
Po koncertach: AFTER PARTY z DJ-ami
ATRAKCJE STAŁE (codziennie, godz. 10:00–18:00)
Strefa sportowa, wesołe miasteczko, dmuchańce
Namiot LEGOmiasto – wystawa i warsztaty
Namiot STARR – W galaktyce zabawy – piknik naukowy
Strefa gastronomiczna (czynna w trakcie koncertów)
DARMOWA KOMUNIKACJA (5–7 września, godz. 14:00–00:00)
wszystkie linie w strefie A i B
linie specjalne: SW, NI, TU, PY (kursy do i z Niska, Turbii, Pysznicy i osiedli Stalowej Woli)
