Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
80 lat Praw Miejskich Stalowej Woli – rusza STALOVE FESTIVAL!

Już w najbliższy weekend, od 5 do 7 września 2025 roku, Stalowa Wola będzie świętować wyjątkowy jubileusz – 80-lecie nadania praw miejskich. Z tej okazji na Błoniach nad Sanem odbędzie się trzydniowy STALOVE FESTIVAL, pełen atrakcji sportowych, kulturalnych i muzycznych.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

PIĄTEK, 5 września

  • 09:00 – Turniej Piłki Nożnej Plażowej (szkoły stalowowolskie)

  • 10:00 – Śniadanie na temat: „Słowo leczy, słowo rani” – debata (K. Stoparczyk, M. Pachacz-Świderska, uczniowie)

  • 15:00 – Warsztaty „Ręcznie robione” – animacje, rękodzieło, modelarstwo

  • 18:00 – Wes Gałczyński & Power Train

  • 18:30 – Krzysztof Szeliga

  • 18:45 – The Cranked

  • 19:00 – Sonbird

  • 20:00 – T.Love

  • 21:30 – Kult

  • Po koncertach: AFTER PARTY z DJ-ami

SOBOTA, 6 września

  • 10:00 – Turniej Siatkówki Plażowej (szkoły stalowowolskie)

  • 10:00 – Śniadanie na temat: „Polak w kosmosie…” – Kuba Hajkuś (To Jakiś Kosmos!)

  • 13:00 – „Gotowanie na wielkiej patelni” – pokaz kulinarny Mariusza Szweda (MasterChef)

  • 13:00 – Centrum Kosmicznej Zabawy – animacje

  • 15:00 – Wykład prof. Wacława Gudowskiego: „Po co komu prąd z atomu”

  • 16:00 – Spotkanie otwarte z Andrzejem Dudą – promocja książki „To ja. Andrzej Duda”

  • 18:00 – eme1 / łkj + goście

  • 18:20 – Ślepy PŁW

  • 18:40 – Kubson

  • 19:00 – Stalowy Break

  • 19:30 – Fukaj

  • 20:00 – Kinny Zimmer

  • 21:00 – Avi

  • 22:00 – Otsochodzi

  • Po koncertach: AFTER PARTY z DJ-ami

NIEDZIELA, 7 września

  • 08:00 – Spacer przyrodniczy: Park Zimnej Wody i Błonia Nadsańskie (z prof. Robertem Gwiazdą)

  • 10:00 – Śniadanie na temat: „Konflikt człowiek – zwierzęta” – spotkanie z prof. Robertem Gwiazdą

  • 11:00–12:00 – Zumba

  • 11:00–14:00 – Chill z Techno San

  • 13:00 – Pilates

  • 13:00 – Ptasie warsztaty – rękodzieło z motywem ornitologicznym

  • 14:00 – Nordic Walking

  • 14:00 – Turniej wiedzy: „Co Ty wiesz o Stalowej Woli?” (Quizspotter)

  • 15:30 – Inscenizacja historyczna: „Stalowa Wola Narodu Polskiego”

  • 16:30 – Spotkanie z aktorem Adamem Woronowiczem

  • 18:00 – Orkiestra Dęta MDK

  • 18:30 – Studio wokalne RDK „Sokół” i MDK

  • 19:00 – Emilia Warchoł & Kacper Życzyński

  • 19:30 – Evelina Ross

  • 20:30 – Kayah

  • 22:00 – Tribbs

  • Po koncertach: AFTER PARTY z DJ-ami

ATRAKCJE STAŁE (codziennie, godz. 10:00–18:00)

  • Strefa sportowa, wesołe miasteczko, dmuchańce

  • Namiot LEGOmiasto – wystawa i warsztaty

  • Namiot STARR – W galaktyce zabawy – piknik naukowy

  • Strefa gastronomiczna (czynna w trakcie koncertów)

DARMOWA KOMUNIKACJA (5–7 września, godz. 14:00–00:00)

  • wszystkie linie w strefie A i B

  • linie specjalne: SW, NI, TU, PY (kursy do i z Niska, Turbii, Pysznicy i osiedli Stalowej Woli)

