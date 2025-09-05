5 września 2025

80 lat Praw Miejskich Stalowej Woli – rusza STALOVE FESTIVAL!

Już w najbliższy weekend, od 5 do 7 września 2025 roku, Stalowa Wola będzie świętować wyjątkowy jubileusz – 80-lecie nadania praw miejskich. Z tej okazji na Błoniach nad Sanem odbędzie się trzydniowy STALOVE FESTIVAL, pełen atrakcji sportowych, kulturalnych i muzycznych.