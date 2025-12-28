Miesięcznik
80 lat Amatorskiego Teatru Dramatycznego w Stalowej Woli

Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy, działający przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz - 80 lat nieprzerwanej działalności artystycznej. Obchody zaplanowano na 9 i 10 stycznia 2026 roku i będą one okazją nie tylko do świętowania, ale także do refleksji nad bogatym dziedzictwem jednej z najważniejszych scen amatorskich w regionie.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Od czterech dekad patronem zespołu jest Józef Żmuda – reżyser i aktor, który w latach 1956–1983 przez 27 lat pracy z teatrem wywarł ogromny wpływ na jego artystyczny charakter i znaczenie w życiu kulturalnym miasta. Jego nazwisko do dziś pozostaje symbolem jakości, konsekwencji i teatralnej pasji.

Jubileuszowy program otworzy wernisaż wystawy „Gra regułą i wolnością”, prezentowanej w Galerii TŁO. Kuratorzy ekspozycji – Agata Magdziak i Sławomir Mączka – spojrzą na historię Amatorskiego Teatru Dramatycznego z perspektywy współczesnego pokolenia społeczności MDK, zestawiając tradycję z nowoczesnym odczytaniem teatralnego dziedzictwa.

Tego samego wieczoru w sali widowiskowej MDK odbędzie się Gala Jubileuszowa pod hasłem „Tyle lat, wspólnych dni…”. Będzie to koncert w wykonaniu aktorów Teatru Przedmieście oraz Amatorskiego Teatru Dramatycznego, połączony z wręczeniem nagród i odznaczeń dla osób zasłużonych dla teatru.

Drugi dzień obchodów przyniesie kolejne ważne wydarzenie – 102. premierę w historii zespołu. Widzowie zobaczą spektakl „Stara kobieta wysiaduje” według dramatu Tadeusza Różewicza. Reżyserii podjęli się Aneta Adamska-Szukała oraz Maciej Szukała, a adaptację tekstu przygotowała Aneta Adamska-Szukała. Na scenie wystąpi liczna obsada aktorów ATD.

Zwieńczeniem jubileuszu będzie panel dyskusyjny zatytułowany „Dziedzictwo Józefa Żmudy. Reżyserzy ATD o pracy z teatrem”. Spotkanie poprowadzi ceniony krytyk teatralny Łukasz Drewniak, który porozmawia z byłymi i obecnymi reżyserami zespołu m.in. o pracy z teatrem naznaczonym silną osobowością patrona, o jego legendzie oraz o tym, czym dziś jest dziedzictwo Józefa Żmudy.

Warto dodać, że zarówno logo Amatorskiego Teatru Dramatycznego, jak i jubileuszowa identyfikacja graficzna wydarzenia zostały zaprojektowane przez pochodzącego ze Stalowej Woli interdyscyplinarnego artystę Jakuba Woynarowskiego.

Wszystkie wydarzenia jubileuszowe są bezpłatne, jednak wstęp możliwy jest wyłącznie za zaproszeniami, które można odebrać w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury.

TEATR JAKO WSPÓLNOTA PAMIĘCI

80 lat Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 9 – 10 stycznia 2026

9 stycznia /piątek/ 18.00 – Galeria TŁO – otwarcie wystawy „Gra regułą i wolnością. 80 lat Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy”

18.30 – sala widowiskowa – Gala Jubileuszowa „Tyle lat, wspólnych dni…” – koncert w wykonaniu aktorów Teatru Przedmieście i Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy wręczenie nagród i odznaczeń

10 stycznia /sobota/ 18.00 – sala widowiskowa – premiera „Stara kobieta wysiaduje” wg dramatu Tadeusza Różewicza w wykonaniu Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy reżyseria: Aneta Adamska-Szukała, Maciej Szukała adaptacja tekstu: Aneta Adamska-Szukała występują: Leszek Baran, Małgorzata Grudzień, Kamil Kawiński, Katarzyna Kłosowicz, Ewa Krukowska, Maria Łojek, Elżbieta Pikus, Anna Płecha, Maria Trzeciak, Stanisław Tunia, Lila Wojciak, Katarzyna Wołoszyn

19.15 – foyer – panel dyskusyjny „Dziedzictwo Józefa Żmudy. Reżyserzy ATD o pracy z teatrem” – z zaproszonymi gośćmi: Anetą Adamską-Szukałą, Marią Bembenek, Longiną Ordon, Wawrzyńcem Ciesielskim, Maciejem Szukałą rozmawia Łukasz Drewniak wstęp za zaproszeniami Bezpłatne zaproszenia do odbioru w sekretariacie MDK

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

